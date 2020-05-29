Türkiye'nin en ilginç göktaşı hikayesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin en ilginç göktaşı hikayesi

Türkiye'nin en ilginç gök taşı hikayesinin ardında bir duayen gazetecinin, genç meslektaşlarına örnek olacak meslek aşkı yatıyor.

Türkiye'nin en ilginç göktaşı hikayesi
29.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:27

Türkiye'nin en ilginç gök taşı hikayesinin ardında bir duayen gazetecinin, genç meslektaşlarına örnek olacak meslek aşkı yatıyor.

Türkiye'nin en ilginç göktaşı hikayelerinden biri 1989 yılında Sivas'ta yaşandı. Hikayeyi ilginç kılan ise dönemin acar muhabirlerinden, duayen gazeteci Sirer Doğan'ın bu doğa olayını haberleştirmek ve rakiplerini atlatmak için verdiği inanılmaz mücadele. Filmlere konu olacak göktaşı hikayesi şu şekilde gerçekleşti. 1989 yılında genç bir gazeteci olan Doğan, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Şeyhhalil köyüne göktaşı düştüğü haberini aldı. Zamanın Valisi, Maden Tetkik ve Arama Bölge Müdürü (MTA) ve DSİ Bölge Müdürünü bilgilendirip onlarla birlikte köye gitti. Düşen 40 kiloluk göktaşı bulundu. Haberini yapan Doğan, haberini özel kılmak için mesleki refleksle 40 kiloluk göktaşını alarak iş yerine götürdü. Yaptığı haberlerde hem göktaşını hem de Sivas'ın adını Dünyaya duyurdu. Göktaşı günlerce Sivas meydanında sergilendi. Ancak gözü gibi baktığı taşı MTA Genel Müdürlüğüne teslim etti. Yüzde 30' nikel-demir, yüzde 70'i ise silikat minerallerinden oluşan taş, halen MTA Ankara Tabiat Tarih Müzesinde sergilenirken, taştan alınan 24 gramlık bir parça plakete dönüşerek Sirer Doğan'a hediye edildi. Doğan meslek hayatının en unutulmaz anlarından biri olan bu hikayenin bir kanıtı olan bu plakete yıllardır gözü gibi bakıyor.

İhbarı alır almaz olay yerine gitti

Duayen gazeteci Sirer Doğan, göktaşı düştüğü ihbarını alır almaz olay yerine gittiğini belirterek, "Ben gazetecilik ve TRT temsilciliği yaparken 30 Ekim 1989 günü bana ihbar geldi. O anda zamanın Valisi ve daire müdürleri bir köyde okul açılışındaydık. Ben haberi alınca başkaları haber almasın diye habersizce Vali beyi, MTA müdürünü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürünü alarak Yıldızeli'nin Şeyhhalil Köyüne gittik. Taşı buldum, getirdim. Taş bende bir hafta kaldı. Sonra taşı Atatürk anıtının önünde masanın üzerine koyarak sergiledik. Sivas halkının hepsi göktaşını görme şansı buldu" dedi.

24 Milyon lira değer biçtiler

Doğan, 40 kilogramlık göktaşına İsviçre saat fabrikaları tarafından 24 Milyon Türk lirası değer biçildiğini ifade ederek, "Taş şuan MTA Ankara Tabiat Tarih Müzesinde koruma altında, sergileniyor. Fakat taş şuan da çok kıymetlendi. O zamanlarda kıymetliydi. Çünkü Japonya'dan ve Amerika'dan Sivas'a özel uçak geldi. Taşı incelemek üzere. İncelediler gittiler. Ama taş şuan da Türk parası ile ederi 24 Milyon lira ediyor. Ama bana 24 kuruş vermediler. Amerika ve Japonya'da inceleme yapıldı. MTA tarafından raporu hazırlandı. Makaleler yazıldı, kayıtlara geçildi. Şuan da 40 kilogram olarak Ankara'da sergileniyor. Bu 40 kilonun değeri de İsviçre saat fabrikaları tarafından 24 Milyon lira olarak değerlendiriliyor" diye konuştu.

Kendisine hediye edilen parçaya gözü gibi bakıyor

Doğan, MTA tarafından kendisine taştan kesilen 24 gramlık parçanın bulunduğu bir plaket hediye edildiğini ifade edip, " Bana 24 gramlık bir plaket verdiler. Sağ olsunlar beni unutmadılar. 50 yıllık gazetecilik, 30 yıllık TRT'çilik hayatımda en önemli hatıralarımdan bir tanesi de bana hediye ettikleri bu göktaşı plaketi. Tabi onu saklıyorum. Gök cisimleri ile ilgilenenler istediler. Mümkün değil vermedim. Hatıra bana. Her şey para değil. Para için elindeki hatırayı vermenin bir anlamı yok" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler Haber
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
Gündemi sarsan gök taşı için 'Bu daha başlangıç' diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Gündemi sarsan gök taşı için "Bu daha başlangıç" diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Ayça Varlıer Bülent Serttaş
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Kabine Haziran Survivor
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en ilginç göktaşı hikayesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 10:27:56. #1.14#
title