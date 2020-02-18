Türkiye'nin en hızlı patencileri Trabzon'da gösteri yapacak

18.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:40

24 Şubat Trabzon yarı maratonu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "tekerlekli Paten" gösterileri 23 Şubat Pazar günü Forum Trabzon AVM'de yapılacak.



Türkiye'nin en hızlı patencisi Musa Çömez ile en iyi slalom yarışcılarından Erdinç Açıkgöz ile Dilek Paksoy gösterilerini saat 15.00-17.00 saatleri arasında Forum Trabzon'da gerçekleştirecek. - TRABZON

Kaynak: İHA