Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

" Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, ortalama büyümesi yüzde 498"

"'Marifet iltifata tabidir' sözünü en çok hak eden, Türkiye'nin zenginleşmesinde öncü rol üstelenen Türkiye 100 şirketlerimizdir"

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, 7.'si düzenlenen Türkiye 100 Programı kapsamında, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklanarak, ödül verildi. En hızlı büyüyen 100 şirketin gerçekleştirdiği ortalama yüzde 498 büyüme, Türkiye'deki milli gelir artışının 13 kat üzerinde bir performans olarak kaydedildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, bu yıl 7. düzenlenen Türkiye 100 Programı kapsamında; Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda açıklandı. Ardından söz konusu şirketlere ödül verildi.

Başvuran şirketlerin, 2017-2019 yılları arasında ciro artış hızlarının dikkate alınarak hesaplandığı Türkiye 100 listesinde, şirketlerin ortalama büyümesi yüzde 498 olarak gerçekleşti. Verimliliklerini yüzde 212 artıran şirketler, 2019 yılında ortalama 65 milyon liralık satış yaptı. İstihdamı yüzde 148 artıran Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 76'sı 78 farklı ülkeye ihracat yaptı. 29 farklı şehirde faaliyet gösteren Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması ise 11 yıl olarak kaydedildi.

Türkiye 100 listesine göre, Tripenia Bilişim Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret A.Ş., Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi olarak yüzde 5 bin 808'lik büyüme oranı ile ilk sırada yer aldı. Bu şirketi sırasıyla yüzde 2 bin 543'lük büyüme oranı ile Türktem Bilişim Yemekçilik Temizlik İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ., yüzde bin 876 büyüme oranı ile Finder Yangın Günvelik Elektronik Sistemler Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., yüzde bin 574 büyüme oranı ile 3E Elektro Optik Sistemler Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ve bin 454'lük büyüme oranı ile Sare Mağazacılık Konfeksiyon İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. takip etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmasında, dün TOBB'un 70. yaşına bastığını hatırlatarak, TOBB'un kurucularına ve bugüne kadar gelmesinde emeğe geçenleri saygı ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.

"Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, ortalama büyümesi yüzde 498"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesine dair şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2017-2019 arası ciro artış hızı, dikkate alındı. İşte bu şirketler, bu alanda müthiş bir başarı kaydetti. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama büyümesi, yüzde 498. Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye'deki milli gelir artışının 13 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise, ortalama yüzde 212 artırdılar. 2019 yılında her bir şirket ortalama, 65 milyon liralık satış yaptı.

Yine her biri ortalama 113 kişiye istihdam sağladı. 2017-2019 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 148 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 76'sı ihracat yapıyor. Tam 78 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100'e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. Bu başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Buradaki şirketler, hem genç, hem yenilikçi, hem de sürdürülebilir şirketler. Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması yaklaşık 11 yıl. Türkiye 100 şirketleri herkesin bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla yapıyorlar."

"'Marifet iltifata tabidir' sözünü en çok hak eden, Türkiye'nin zenginleşmesinde öncü rol üstelenen Türkiye 100 şirketlerimizdir"

TOBB olarak "Türkiye 100" programını 3 nedenle önemsediklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Birincisi şu; Biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz var: 'Marifet iltifata tabidir.' İşte iltifatı en çok hak edenler, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayanlar, girişimcilerimizdir. Büyük başarılar elde edenleri, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini takdir etmek, onlara teşekkür etmek istiyoruz. İkinci olarak; iyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz. Üçüncü nedeni ise; Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimcilik. Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, kamu-özel sektör el ele vererek Türk iş dünyasının bu zamana kadar geçtiği pek çok zorlu süreci aşmayı bildiklerini belirterek, girişimcinin karamsar olmayacağını, hep umut ve heyecan dolu olacağını dile getirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş burada yaptığı konuşmasında, girişimciliğin ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarı olduğunu belirterek, Türkiye'deki girişimci sayısı ve buna bağlı olarak kurulan şirket sayısının arttıkça ekonomik büyümenin de ivme kazandığını söyledi.

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı olarak bugüne kadar hep ön açıcı ve girişimcileri desteklediklerini belirterek, "Çünkü biz bu ülkenin refah artışını, özel sektörün daha da güçlenmesinde görüyoruz. Biz Ticaret Bakanlığı olarak her bir girişimcimize ya bir yol açacağız, ya bir yol bulacağız ya da yol göstereceğiz. İnşallah hem sizlerin hem de bizlerin azimli çalışmaları ile Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Biz felaket senaryosu yazanlara prim vermiyoruz, Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, Bakan Muş'a plaket hediye etti. Daha sonra Ödül Töreni ile devam eden program, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketine Bakan Muş ve Hisarcıkloğlu'nun plaket takdim etmesi ile son buldu.