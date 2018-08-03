Türkiye'nin En Hesaplı Restoranı Burada

Diğer restoranlara göre daha hesaplı oluşuyla dikkat çeken 'Lezzet Arası' restoranları CarrefourSA hipermarketlerinde hizmete açıldı.

"Lezzet Arası" restoranları, kaliteli ve güvenilir ürünlerinin, uygun fiyat politikasının yanı sıra tüketicilere reyondan seçtikleri et, balık veya tavuk ürünlerini hemen pişirtip yiyebilmeleri ya da pişirttikten sonra paket servis yaptırabilmeleri şeklinde yeme - içme özgürlüğü sunmasıyla dikkat çekiyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın, alışverişi keyifli hale getirmek ve marketleri yaşam alanı olarak konumlandırmak amacıyla tüketicileriyle buluşturduğu Lezzet Arası restoranlarına ilişkin hedefleri, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ve ünlü şef Vedat Başaran'ın katılımıyla Forum İstanbul CarrefourSA'daki Lezzet Arası'nda düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

"Tüketicilerin yeme içme tercihlerine özgürlük getirdik"

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Türkiye'de bir ilke imza atarak market içinde en uygun fiyata, kaliteli ve güvenilir yemek çeşitleri sunduklarını böylelikle hiper alışveriş deneyimine artı değer oluşturduklarının altını çizerek şunları söyledi: "CarrefourSA olarak tüketicilerimizin ihtiyaçlarını önceliğimiz olarak belirlediğimiz gıda perakendeciliği hizmetlerimize en uygun fiyata, taze, kaliteli ve güvenilir yiyeceklerin yer aldığı Lezzet Arası'nı eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çağdaş Türk mutfağını tanımlayan ve bu alanda başarılı projelerle adından söz ettiren şef Vedat Başaran'ın danışmanlığında restoranlarımızı toplam 10 milyon TL yatırımla, Lezzet Arası ismiyle gastronomik bir yaşam alanına çevirdik. Bugün için toplam 7 hipermarketimizde tüketicilerimize hizmet veren Lezzet Arası restoranlarını, ilerleyen dönemde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

"Anneler bebeklerini burada güvenle besliyorlar"

'Lezzet Arası' restoranlarımızla müşterilerimizi daha hesaplı ve güvenilir şekilde raflardan aldıkları et, balık, tavuk ürünlerini yiyebilme, pişirip eve götürme gibi hizmetler bekliyor diyen Kartallıoğlu, "Sulu yemek, ızgara çeşitleri ve çocuk menülerine kadar pişirilmiş halleriyle müşterilerimize sunduğumuz yemeklerde dikkat çeken bir özellik de güvenlik ve kalite faktörüdür. Kadınlar burada günlerini yapıyorlar, doğum günü kutlamaları yapılıyor. En önemlisi anneler bebeklerini 'Lezzet Arası' restoranımızda besliyorlar" dedi.

"Burada yemek yeme evde pişirmekten daha tasarruflu"

'Lezzet Arası'nı diğer restoranlardan ayıran en önemli faktörün daha hesaplı ve güvenilir olduğunu söyleyen Kartallıoğlu, "Burada yeme-içme özgürlüğü var. Menüye bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Normal restoranlarda bu fiyatlara yemek yenilemez. Yaklaşık 15 TL'ye çok hesaplı balık, tavuk ya da et ürünlerini kendiniz seçip, pişirtip güvenle tüketebilirsiniz" dedi.

Toplam 10 milyon TL maliyetle 7 Carrefour mağazasında bu konsepti oluşturduklarını ifade eden Kartallıoğlu, "Arka taraflarında büyük üretim tesisleri mevcut olan hipermarketlerimizde kalite, hijyen standartlarını oldukça fazla önemsiyoruz. Bu oluşturduğumuz trafikten beslenerek ilerleyen dönemde hipermarketlerimizdeki konseptlerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizi Lezzet Arasına mutlaka bekliyoruz. Denemeden geçmesinler" ifadelerinde bulundu.

"Lezzet Arası'nın marketten aldığı ciro payı yüzde 4'ü geçti"

Lezzet Arası'nın yer aldığı hipermarketlerdeki günlük müşteri trafiğinin yüzde 15'inin Lezzet Arası'nda yemek yediğini vurgulayan CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, şöyle konuştu:

"Bambaşka bir alışveriş deneyimi olarak yenilediğimiz veya yeni açtığımız hipermarketlerimizdeki en büyük yenilik olan Lezzet Arası restoranlarında hafta içi günlük ortalama 4 bin 200, hafta sonu da günlük ortalama 7 bin kişiye nezih bir ortamda, uygun fiyata, kaliteli ve güvenilir bir yeme - içme imkanı sunuyoruz. Müşteri trafiğimizi, yıl sonuna kadar yüzde 20'ye taşımayı hedefliyoruz. İster ızgara isterse sulu yemek olsun, ortalama 15 TL'ye karnınızı doyurabiliyorsunuz. Çalışanların yanı sıra doğum günü kutlamaları, kadın günleri gibi keyifli buluşmaların da adresi olmaya başladık. Restoranların yer aldığı marketlerin günlük cirolarına baktığımızda Lezzet Arası'nın bu cirolardan aldığı pay yüzde 4'ü geçti. Bu payı sene sonuna kadar yüzde 8 oranına çıkarmak istiyoruz."

"Lezzet Arası, anne mutfağı gibi"

Şef Vedat Başaran da, Lezzet Arası'na ilişkin yaptığı değerlendirmede; "CarrefourSA'nın günlük olarak, taze taze üretilen ürünlerini ve reyonlarında yer alan zengin ürün çeşitlerini tüketicilere restoran konsepti ile sunmak fikriyle yola çıktık. "Siz seçin, biz pişirelim" mottosuyla oluşturduğumuz Lezzet Arası'nı bir restorandan da öte daha çok tüketicilerin gün içinde alışverişe ara verip dinlenebilecekleri ve keyifle yemek yiyebilecekleri gastronomik bir yaşam alanı olarak tasarladık. Lezzet Arası ile tüketiciler hem uygun fiyata taze, kaliteli ve mevsimine uygun ürünlerin yer aldığı çorbalardan salata çeşitlerine, farklı damak tatlarına hitap edecek sulu yemeklerden zeytinyağlılara, hamur işinden tatlılara kadar çeşidi bol yiyeceklere ulaşıyor hem de marketten taze taze seçtikleri et, tavuk, balık ürünlerini profesyonel aşçılarımıza hazırlatarak hemen yiyebiliyorlar. "Lezzet Arası'nda, evinizin mutfağı gibi gün boyu canınız ne çekerse sizin için hazırlayabiliyor, hem sizin hem ailenizin keyifle bir arada olacağı lezzetli anlar yaşama imkanı sunuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL