Türkiye'nin en güzel şarkıları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'nin en güzel şarkıları

14.02.2021 02:12 | Son Güncelleme: 14.02.2021 02:17
Türkiye'nin en güzel şarkıları

SİBEL Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, Kanal D'nin yeni müzik ve eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler"de buluştu.

SİBEL Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, Kanal D'nin yeni müzik ve eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler"de buluştu. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken'in üstlendiği programın tanıtım filmi önceki gün yayınlandı. 1977 yapımı Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrolünü üstlendiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminden esinlenen tanıtım videosu hem izleyicilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük övgü aldı.

ÇEKİMLER KÖYDE YAPILDI

İstanbul'a yakın bir köyde çekilen tanıtım filminde yaklaşık 100 kişilik bir ekip çalıştı ve çekimler tüm gün sürdü. Sibel Can'ın kostümü ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktığı tanıtımda, Hakan Altun kamyonu kullanmaya çalışırken eğlenceli anlar yaşadı. Hüsnü Şenlendirici ise kamyonun kasasında çaldığı klarneti ile tanıtıma renk kattı.

Sibel Can ve Altun sunacak

Sunuculuğunu Sibel Can ve Hakan Altun'un yaptığı programda, Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle onlara eşlik edecek. Can, Altun ve Şenlendirici'nin Türkiye'nin en güzel şarkılarıyla izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacağı "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümü 25 Şubat'ta Kanal D'de yayınlanacak.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Osman Kavala Muharrem İnce Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Mesut Özil Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en güzel şarkıları - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 02:17:51. #1.16#
title