Türkiye'nin en güzel öten kanaryasını seçtiler

07.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:50

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Malinua İhtisas Kulübü Derneğince "Malinua ve Harz Ötüm Yarışması" yapıldı.

Keçiören Belediyesinin ev sahipliğinde Bademlik Mahalle Konağı'nda düzenlenen yarışmaya farklı illerden getirilen 750 kanarya, Belçikalı ve İtalyan hakemlerin önünde hünerlerini sergiledi.

Yarışmada birinci seçilen Kayseri'den Ali Kahraman'a ait Malinua cinsi kanaryaya "en iyi öten kuş" ödülü verildi.

Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada 150'ye yakın Malinua kanaryası olduğunu ve 16 yaşından beri kuş beslediğini söyledi. Kuşun jüri önünde güzel ötmesi için çok çalıştığını aktaran Kahraman, bunun ciddi bir emeğin ürünü olduğunu ifade etti. Kahraman, "Bu bir sevda, öncelikle kuşları sevmek, ilgilenmek lazım. 2 aydır bu yarışmaya çalışıyoruz. Kuşları insanlara, masaya alıştırıyorum, mamasına suyuna dikkat ediyorum. Herkesin böyle bir sevdası olması lazım. Ben kuşlarımla ilgilenirken rahatlıyorum. Benim ilacım onlar." dedi.

Malinua İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Tamer Şentürk de 2011 yılında kurdukları derneğin amacının yurt dışından Türkiye'ye hakem getirerek hiçbir şaibenin olmadığı, adil şartlarda ötüm yarışması düzenlemek olduğunu anlattı.

Bu yıl yarışmanın sekizincisini düzenlediklerini ve İspanya ile Belçika'dan hakemleri ağırladıklarını dile getiren Şentürk, yarışmanın çok heyecan verici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA