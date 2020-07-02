Türkiye'nin en güzel çamlığında düzenleme çalışmaları başladı
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Türkiye'nin en güzel çamlığında düzenleme çalışmaları başladı

Türkiye'nin en güzel çamlığında düzenleme çalışmaları başladı Yenişehir halkı modern mesire alanına kavuşuyor BURSA - Türkiye'deki en güzel doğa harikasına sahip yerlerden birisi olan Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Kozdere Çamlığı'nda düzenleme çalışması başladı.

02.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:53

Türkiye'nin en güzel çamlığında düzenleme çalışmaları başladı

Yenişehir halkı modern mesire alanına kavuşuyor

BURSA - Türkiye'deki en güzel doğa harikasına sahip yerlerden birisi olan Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Kozdere Çamlığı'nda düzenleme çalışması başladı.

115 bin metre karelik alanda 1,5 milyon liralık yatırım yapılırken, düzenleme sonrası mesire alanında birçok yenilik olacak.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Mesire alanının tamamı 115 bin metre kare. 29 yıllığına Orman Bakanlığından kiraladık. 36 bin metre karesini telle çevirip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kozdere köyü çamlığı mesire alanı inşallah önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetine sunulacaktır. Şu anda 36 bin metre kare alan telle çevrili. Burada güvenlik, bekçi, kır kahvesi, kır lokantası, mescit, lokanta, yürüyüş yolları olacak" diye konuştu.

Çamlıktaki düzenlemenin maliyetinin 1 milyon liranın üzerinde olduğunu kaydeden Başkan Davut Aydın, "İhalenin dışında bizim de belediye olarak yapacağımız hizmetler var. Bu yatırımlarla birlikte maliyeti 1,5 milyon lirayı bulacak. Yaptığımız bu çalışmanın Yenişehir halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bursalıları da çam altında piknik yapmaya Yenişehir'e davet ediyorum" dedi.

Türkiye'nin en güzel çamlığında düzenleme çalışmaları başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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