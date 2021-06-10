Türkiye'nin en geniş katılımlı illüstratörler sergisi Ada Modern'de
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Türkiye'nin en geniş katılımlı illüstratörler sergisi Ada Modern'de

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Türkiye'nin en geniş katılımlı illüstratörler sergisi Ada Modern'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dünyanın önde gelen 50 Türk illüstratörünün 116 eseri, Türkiye'de aynı anda ve ilk defa Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ada Modern Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı.

Türkiye'nin en geniş katılımlı illüstratörler sergisi Ada Modern'de

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dünyanın önde gelen 50 Türk illüstratörünün 116 eseri, Türkiye'de aynı anda ve ilk defa Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ada Modern Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı. Sanatseverlerin büyük beğenisini alan illüstratörler sergisi, 1 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, bugünlerde çok önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde kapılarını açan Ada Modern Sanat Galerisi'nde, dünyanın önde gelen 50 Türk illüstratörünün yaptığı 116 eser sergileniyor. Sanatçılar tarafından gerçekleştirilecek canlı performans ve atölye çalışmalarının da yer alacağı serginin en önemli özelliği ise Türkiye'nin en geniş katılımlı ilk illüstratörler sergisi olması. Küratörlüğünü Selin Atasoy'un yaptığı sergi, 1 Ekim 2021 tarihine kadar gezilebilecek.

"Rekor niteliği taşıyor"

KUSAV Başkanı Levent Köylü, "Ada Modern Sanat Galerisi'nin açılış sergisini dünyada kendini kabul ettirmiş 50 Türk illüstratörün 116 eseriyle gerçekleştirdik. Bu sayı aslında Türkiye'de buluşma açısından da bir rekor niteliği taşıyor. Sanat galerimiz, Kuşadası Belediyesi'nin yeni ortaya koyduğu modern turizm kenti Kuşadası vizyonunun da önemli ayaklarından biri olan Ada Modern Sanatlar Müzesi ve Kültür Merkezi projesinin ilk adımını oluşturuyor. Ada Modern Sanat Galerisi yıl içerisinde resim, heykel, fotoğraf ve modern sanatın sunumlarını bünyesinde bulunduracak. Yerli ve yabancı konuklarımız, 12 ay boyunca nitelikli sanat eserleriyle buluşma fırsatı yakalayacak. Tüm konuklarımızı Ada Modern Sanat Galerisi'ne bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin en geniş katılımlı illüstratörler sergisi Ada Modern'de
Türkiye'nin en geniş katılımlı illüstratörler sergisi Ada Modern'de
Türkiye'nin en geniş katılımlı illüstratörler sergisi Ada Modern'de
Türkiye'nin en geniş katılımlı illüstratörler sergisi Ada Modern'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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