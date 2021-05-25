Türkiye'nin en geniş çaplı deniz tatbikatı başladı, savaş gemileri birer birer denize açıldı

Türkiye'nin en geniş çaplı deniz tatbikatı başladı, savaş gemileri birer birer denize açıldı İzmit Körfezi'nden denize açılan donanma gemileri havadan görüntülendi DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nın İzmit Körfezi'ndeki ilk senaryosu nefes kesti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 25 bin...

Türkiye'nin en geniş çaplı deniz tatbikatı başladı, savaş gemileri birer birer denize açıldı

İzmit Körfezi'nden denize açılan donanma gemileri havadan görüntülendi

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nın İzmit Körfezi'ndeki ilk senaryosu nefes kesti

KOCAELİ - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 25 bin personelin katılımıyla Ege ve Akdeniz'de düzenlenen DENİZKURDU-2021 Tatbikatı, savaş gemilerinin sabah saatlerinde limanlardan ayrılması ile birlikte başladı. İzmit Körfezi'nde ilk tatbikatlarını yaparken havadan görüntülenen savaş gemileri, nefes kesti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan planlanan DENİZKURDU-2021 Tatbikatı, başladı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığı limanlarındaki gemiler, sabahın erken saatlerinden itibaren demir almaya başladı. Donanma gemileri, İzmit Körfezi'nden Ege'ye açılmak için geçiş yaptı. Tatbikatın ilk senaryosu da savaş gemilerinin İzmit Körfezi'ndeki geçişi sırasında gerçekleştirildi. Senaryo gereği savaş gemilerine yaklaşan korsan botları, gemilerden ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi. Yaklaşık 25 bin 400 personelin katılımı ile gerçekleşecek olan tatbikat için Donanma Komutanlığı'ndan demir alan savaş gemilerinin İzmit Körfezi'nden geçişi ve tatbikatın ilk senaryosu havadan görüntülendi.

132 geminin katılımı ile gerçekleşiyor

Bu sabah saatleri itibari ile başlayan tatbikat, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden komutanlığa bağlı birlik gemi ve deniz hava vasıflarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması amacı ile gerçekleştirilecek olan tatbikatta; 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katılacak. Aynı zamanda tatbikatta, yaklaşık 25 bin 500 personel görev alacak. Tatbikata, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşları destek verecek. Tatbikatta amfibi deniz piyade birlikler, amfibi hücum birlikleri, SAT ve SAS görev yer alacak. Tatbikatta yer olacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait genel maksat helikopteri ve ATAK taarruz helikopteri; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait deniz harekatına taktik hava desteği sağlayacak olan F-16 ve F-4 uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, nakliye uçakları da katılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber