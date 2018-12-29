Türkiye'nin en genç kayak tesislerinden Yıldızdağı havadan görüntülendi

Türkiye'nin en genç kayak tesislerinden birisi olan Sivas Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi yeni yılda misafirlerini ağırlamaya hazır

SİVAS - Türkiye'nin en genç kayak tesislerinden birisi olan Sivas Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi yeni yılda misafirlerini ağırlamaya hazır.

Sivas'ta bulunan Yıldızdağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, yeni yıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen sporseverler ve turistlere ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz haftalarda sezon açılışını yapan Yıldızdağı'nda 1 metreyi aşan kar kalınlığı kayakseverlerin ilgisini çekiyor. Tüm amatör ve profesyonel pistleri açık olan tesis, teleski ve telesijey ile de ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Yıldızdağı'nın bugünkü ziyaretçileri arasında Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 5. Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Sivas'ta görevli diğer bürokratlar da vardı. Kayak sporundaki tecrübesi ile bilinen Vali Ayhan, profesyonel pistte kaydı.

5 yılda 40 yıllık yol alındı

Vali Ayhan, Sivas İl Özel İdaresi yatırımı olan Yıldızdağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde 5 yılda 40 yıllık yol aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin en geç, en modern ve en ekonomik kayak merkezlerinden birindeyiz. 5 yıllık bir serüveni var ama 30-40 yıllık bir hayali vardı ve 5 yıllık bir çalışma ile bu noktaya geldi. Ekonomik diyoruz, bölgenin sosyal alt yapısına güçlü katkı sağlamak, bölge insanlarının kış memleketi olan yerlerde aktivitelere bağlamak hedefimizdir. Tesiste son modern teknoloji hakim. Hafta sonları binlerce insan burada kayak yapıyor. Öğrencilerimizi sosyal, kültür ve sportif etkinlikler kapsamında, Sivas'ta eğitimde, değişim ve dönüşüm kapsamında daha entegre ediyoruz. Daha da ileri giderek de 64 çocuğumuza yetenek analizleri yapıldı. Bunları milli takıma kazandırarak Sivas'ın yıldızlarını Yıldız'da yetiştirerek ülkeye mal edeceğiz. Kayak akademi kursları açıyoruz. Sivas merkeze Türkiye'nin ilk kayak eğitim merkezini kurduk yani kayak simülasyon merkezini kurduk" dedi.

Hafta sonu tatilini kayak yaparak geçiren ziyaretçiler aynı zamanda kar üzerinde halay da çekip eğlendi.

Kaynak: İHA