Türkiye'nin en genç ili Hakkari Türkiye'nin en genç ili Hakkari Türkiye İstatistik Kurumunun 2019 verilerine göre Türkiye'de genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkari olarak açıkladı.

Türkiye'nin en genç ili Hakkari

HAKKARİ - Türkiye İstatistik Kurumunun 2019 verilerine göre Türkiye'de genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkari olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen sayım ve araştırmalar ile idari kayıtlardan yararlanılarak derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin genç nüfusu iller bazında 23,9 oranla birinci sırada Hakkari olduğu açıklandı.

Hakkari'deki vatandaşlar ise kentin güzel bir doğaya, temiz havaya ve berrak suyu sahip olduğunu belirterek, "Yüksek dağlarda yetişen pancarlar bir şifa kaynağıdır. Yöre halkı; pancar, kaymak, bal, yoğurt gibi organik ürünlerle besleniyor. Genç nüfusumuz buna bağlı olabilir" şeklinde konuştular.

Kaynak: İHA