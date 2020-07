Türkiye'nin en geç kiraz hasadı Ahlat'ta yapılıyor Yüksek rakımı nedeniyle Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen kirazlar, Azerbaycan ile Irak'a da ihraç ediliyor.

Türkiye'de kiraz hasadının bitmesinden 20 gün sonra Bitlis'in Ahlat ilçesindeki 2007 rakımlı köylerde kiraz hasadı yeni başlıyor. Yüksek rakımdan dolayı Türkiye ortalamasından 20 gün sonra hasadına başlanan kiraz, ağustos ayı başına kadar toplanıyor. Tadı ve aroması oldukça güzel olan Ahlat kirazı, iç piyasanın yanı sıra Azerbaycan ve Irak pazarına da sunuluyor.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden ve AHZO Başkan Yardımcısı İzzettin Altuntaş, ilçenin Seyrantepe köyündeki yaylalarda kiraz bahçelerini ziyaret etti. Hasadı yeni başlayan kiraz bahçelerini gezen Kaymakam Erat, kiraz üreticisi Ali Rıza Çağlar ve AHZO Başkanı Necat Demirden'den bilgi aldı.

"Meyve üretiminde bölgenin önemli merkezlerinden biri olmak istiyoruz"

Ahlat'ın tarım ürünlerinin yanında meyve üretiminde de bölgenin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, "Şu an ilçemizin Seyrantepe köyündeyiz. 2007 rakımlı kiraz bahçesinin içerisindeyiz. Ali Rıza Beyin el emekleriyle oluşturduğu 2004 yılından itibaren ağaçları dikmeye başladığı, şu anda verim aldığı bir bahçedeyiz. Ali Rıza Bey 2004 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın destekleriyle 15 dönüm üzerine 800 ağaçlık bir bahçe kurmuş. Bu kiraz bahçesi 16 yıl geçmesine rağmen hala ayakta ve kiraz bahçesinden yıllık 20 ton kiraz üretimi gerçekleşmektedir. Biz Ahlat'ın sadece fasulye ve patatesle anılmasını değil böyle kiraz bahçelerimizle, elma bahçelerimizle de anılmasını istiyoruz. Valiliğimiz ve kaymakamlığımızın himayelerinde şu an gerçekleşen 30 dönüm üzerinden 30 kişiye elma bahçesi kurulum projesi inşallah yakın zamanda hayata geçecektir. Bunu hayata geçirirken Ali Rıza Beyin burada kurmuş olduğu kiraz bahçesinden bahsettiler. Bende gelip göreyim dedim. Gelip görünce burada isteyince nelerin olabileceğini, nelerin üretileceğini, nelerin yetiştirilebileceğini gördük ve bundan da çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Biz çiftçimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kiraz üreticisi Ali Rıza Çağlar da, 16 yıl önce bahçeyi kurduğunu belirterek, "15 dönümlük kiraz bahçemden yaklaşık 30 ton ürün elde ediyorum ama bu yıl verim düşük olduğu için 20 ton rekolte bekliyoruz. 2007 rakımda olmamızdan dolayı Türkiye'nin her noktasında kiraz bittikten 20 gün sonra bizde kiraz hasadı başlıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin yanı sıra Türkiye'nin birçok iline kirazlarımızı gönderiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Azerbaycan'a da ihraç ettik. Bu yıl korona virüs hastalığından dolayı iç piyasaya satış yapıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin her tarafında kiraz bittiğinde bizde yeni yetişmeye başlıyor"

Yüksek rakım nedeniyle Türkiye'de en geç kiraz hasadının Ahlat'ta gerçekleştirildiğini ifade eden AHZO Başkanı Necat Demirden, yüksek kesimlerde kurulu kiraz bahçelerinde hasadın ağustos ayının başına kadar süreceğini söyledi. Demirden, "Şu anda 2007 rakımlı Seyrantepe köyü yaylasındayız. Burada çok güzel aroması, farklı özellikleri çok güzel kirazlar elde ettik. Bu ürünleri genellikle iç piyasaya satıyoruz. İç piyasanın dışında önceki yıllarda yurt dışına da ihraç ediyorduk. Özellikle Azerbaycan ve Irak'a çok gidiyordu. Bu yıl da verimimiz iyi, çiftçimiz üründen memnun. Bizim kirazımızın en büyük özelliği Türkiye'nin her tarafında kiraz bittiğinde yeni yetişmeye başladı. Bunda rakım yüksekliğinin büyük önemi var. Her tarafta kirazlar toplandı bitti, bizde daha yeni kiraz hasadı başladı. Bu da bizim kiraza olan talebi daha da çok artırıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Çiftçilerimizde bundan memnun. İnşallah bu bahçeleri daha da çoğaltarak yaygınlaştıracağız. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Sadece kiraz da değil; elma, armut, ayva gibi bu ürünleri yaygınlaştırmak istiyoruz. Yani Ahlat'ın patates ve kuru fasulyedeki liderliğini meyvecilikte de sürdürmek için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA