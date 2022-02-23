Türkiye'nin 'en etkin CFO'ları ödüllerini aldı

İSTANBUL (DHA) - Milliyet Executive & DataExpert & İz İletişim iş birliği ve BMI organizasyonuyla düzenlenen CFO Summit 2022, dün akşam gerçekleşen 'En Etkin 50 CFO Ödül Töreni' ile sona erdi.

Türkiye iş dünyasının üst düzey yöneticileri ve CFO'ları, RESHAPE temasıyla Mandarin Oriental İstanbul'da dün gerçekleşen 'CFO Summit 2022'de bir araya geldi. Finans dünyasını buluşturan zirve sonrasında; DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından yürütülen ve geleneksel hale gelen, 'En Etkin 50 CFO' listesinin ödül töreni gerçekleşti ve CFO'lara ödülleri verildi.

ÖDÜL ALAN KİŞİLERİN LİSTESİ

Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CFO şöyle:

"Koç Holding'ten Ahmet Ashaboğlu

Sarten Ambalaj'dan Ahmet Özbaş

Gürmen Group'tan Ali Öztayıncı

Vestel Şirketler Grubu'ndan Alp Dayı

Oyak Holding'ten Baran Çelik

Aras Kargo'dan Barbara Hagen

Borusan Holding A.Ş.'den Barış Hakkı Kökoğlu

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'den Bora Yalınay

TFI TAB Gıda Yatırımları Holding'den Burcu Batı

Tav Havalimanları Holding'den Burcu Geriş

Medical Park ve LIV Hastaneler Grubu'ndan Burcu Öztürk

Abalıoğlu Holding'den Cafer Sadık Abalıoğlu

Sanko Holding'den Cengiz Konukoğlu

Ülker'den Cenker Uçan

TÜPRAŞ'tan Doğan Korkmaz

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'den Elchin Ibadov

Zorlu Enerji Grubu'ndan Elif Yener

Yıldırım Holding'den Dr. Evren Öztürk

Migros TİC. A.Ş.'den Ferit Cem Doğan

Aydem Enerji Holding'den Galip Ayköse

Akfen Holding A.Ş.'den Gülbin Uzuner Bekit

BİM'den Haluk Dortluoğlu

Hayat Kimya'dan Hüseyin Okur

Shell & Turcas'dan Joel Zara

Nurol Holding A.Ş.'den Kerim Kemahlı

Hepsiburada'dan Korhan Öz

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den Dr. M. Önder Kutman

Kibar Holding A.Ş.'den M. Sabri Tütüncü

Aselsan'dan Mehmet Fatih Güçlü

Koçtaş'tan Mehmet Korkmaz

Enerjisa Enerji A.Ş.'den Dr. Michael Moser

Türk Hava Yolları'ndan Doç. Dr. Murat Şeker

Kalyon Holding'den Mustafa Koçar

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'den Onur Çevikel

Sabancı Holding'den Orhun Köstem

Turkcell'den Dr. Osman Yılmaz

Boyner Grup'tan Özgür Tokgöz Altun

Akkök Holding A.Ş.'den Özlem Ataünal

Mey Diageo'dan Özlem Yeşildere

Arçelik A.Ş.'den Polat Şen

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'den Selahattin Bilgen

Carrefoursa'dan Sevengül Karadağ

Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den Seyfettin Sarıçam

Getir'den Simge Güçalp

Bilkent Holding A.Ş.'den Sinem Çilligöl

Vodafone Türkiye'den Tulu Karagöz

Mercedes-Benz Türk'ten Tülin Mede Esmer

Turgut Aydın Holding & Memorial'dan Utku Barın

Çimsa Çimento A.Ş.'den Vecih Yılmaz

Assan Alüminyum'dan Zeynep Sarsan."

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi