Türkiye'nin en eğlenceli çocuk festivali Konya'da başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Konya Çocuk Film Festivali, 5 Temmuz Cuma günü kapılarını açıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği 4. Konya Çocuk Film Festivali başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, Konya Çocuk Film Festivali'nin de sinema filmleri, bilim gösterileri, atölye çalışmaları, yazar buluşmaları ve yarışmalarla çocukları hem eğlendiren hem de öğreten önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Başkan Altay, bütün çocukları ve aileleri çocuk festivaline katılmaya davet etti.

Çocukları birbirinden güzel sürprizlerin beklediği Konya Çocuk Film Festivali'nde; ulusal çocuk filmlerini sinemada ücretsiz izleme imkanı, çizgi film karakterleri Emiray, Niloya, Harika Kanatlar, Elif'in Düşleri ve Heidi Tiyatrosu, balon jonglörü, kukla gösterisi, bilim gösterileri, atölye çalışmaları, yazar buluşmaları, yarışmalar, animasyon atölyesi, lunapark biletleri, çocuk oyunları, söyleşiler ile çok sayıda sürpriz hediye ve ikramlar yer alıyor.

M1 Konya Alışveriş Merkezi ve Avşar Sinema Salonlarında gerçekleştirilecek festival, 5 Temmuz Cuma günü 18.00'da sahne etkinlikleri ile başlayacak. Festival, 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde 11.00-22.00 saatleri arası misafirlerini ağırlayacak. - KONYA

Kaynak: İHA