Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette

Türkiye'nin en verimli ovası olan Bursa ovasında son yıllarda kaçak yapıların ovayı katletmesi üzerine bölgedeki muhtarlar bir araya gelip, kaçak yapı avına başladı.

Türkiye'nin en verimli ovası olan Bursa ovasında son yıllarda kaçak yapıların ovayı katletmesi üzerine bölgedeki muhtarlar bir araya gelip, kaçak yapı avına başladı.

Kaliteli meyve ve sebzelerin yetiştiği Bursa ovası son yıllarda bölgeden küçük çaplı yer alanların kaçak konteynır yapmasıyla istilaya uğramaya başladı. Her geçen gün çirkin bir görüntüye dönüşen kaçak yapılar tarım alanlarını da yok etmeye başladı. Ova köylerinde bulunan muhtarlar da Bursa ovasını korumak için bir araya gelip kaçak yapılara karşı savaş başlattı. Bölgelerine yapılan kaçak yapılara izin vermeyen muhtarlar yapılanları da belediyeye haber verip yıkılmasını sağlıyor. Gürsu Belediyesi ise bölgedeki kaçak yapıları tespit edip yıkıyor. Gürsu ilçesindeki muhtarlar bir araya gelip Bursa ovasını korumak için var güçleriyle çalışıyor.

Ortak bir basın açıklaması yapan Gürsu ilçesindeki muhtarlar, "Kaçak yapılaşma haddinden fazla Bursa ovasındaki 500 metrekare ve 1 dönüm yerleri alıp kaçak yapı yapıyorlar. Burası dünyanın en değerli tarım arazisi bu ovanın kıymetini biz üreticiler olarak iyi biliyoruz ama buradan toprak alanlar bilmiyor burayı katlediyor. Biz bölgedeki muhtarlar olarak bir araya geldik. Ovamıza yapılacak kaçak konteynır ve kaçak yapılara karşı her türlü mücadelemizi veriyoruz. Belediye başkanlarımız da bizim işin arkasında destek veriyor kaçak yapılara göz açtırmıyor. Biz bu işin önüne geçmezsek Türkiye'nin en verimli tarım arazisini yok edecekler. Biz muhtarlar olarak kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin vermiyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı