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Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance 2020 yılı "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasını açıkladı.

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
10.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:16

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance 2020 yılı "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasını açıkladı. Araştırmada, Aytemiz, sektörünün öncü markalarından biri olarak ilk 100 arasında yerini aldı. Akaryakıt şirketi, marka değeri ve A sınıfı kategorisinde Türkiye'nin en değerli markalarının arasında 62. Sırada yer aldı.

Brand Finance tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre 2020 yılında "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" listesindeki markaların toplam değeri 24,6 milyar doları buldu. 2007 yılından bu yana dünya çapında yayınlanan Brand Finance raporları dünyanın en büyük marka değer veri tabanı olarak görülüyor. İlk 100 arasında yerini alan Aytemiz'in Genel Müdürü Erol Varlık, bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ

Varlık, hizmet için aralıksız çalıştıklarına vurgu yaparak, "Bugüne kadar sürekli ve sürdürülebilir büyüme stratejimizin yol haritasında; müşterisini dinleyen, onların beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda fark yaratan ürün ve hizmetlerini şekillendiren, onlara kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir marka olarak aralıksız olarak çalışıyoruz. Türkiye çapında 560'ın üzerindeki istasyon ağımız ve ülkemizin stratejik noktalarında konumlandırılmış terminallerimizle köklü ve güçlü bir şirket olarak, sektörümüzde birçok konuda inisiyatif alıyor ve öncülük yapıyoruz" dedi.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ ODAKLIYIZ"

İleri teknoloji odaklı olduklarına dikkat çeken Varlık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunların başında istasyonlarımızda yer verdiğimiz elektrikli araçlar için hızlı şarj noktaları ve self servis adaları ile Motorcu Dostu İstasyon konseptlerimiz geliyor. Sektörümüzü ilgilendiren tüm perakende dinamiklerini yakından takip ediyor ve yüksek teknolojiyi tüketicilerimizin hayatını kolaylaştıracak şekilde ürün ve hizmetlerimizin odağına koyuyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla hem müşterilerimizin memnuniyetini garanti altına alıyor hem de marka değerimizi yükseltiyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaların seçkin ödül platformları ve araştırmalar tarafından takdir görüyor olmasından da büyük mutluluk duyuyoruz, emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve bayilerimize teşekkür ediyorum."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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