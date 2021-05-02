Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Göreme Açık Hava Müzesi boş kaldı
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Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Göreme Açık Hava Müzesi boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Göreme Açık Hava Müzesi boş kaldı Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri sıralamasında 1 milyon 403 bin 444 ziyaretçi sayısı ile üçüncü sırada yer alan Göreme Açık Hava Müzesi tam kapanmayla birlikte boş kaldı.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Göreme Açık Hava Müzesi boş kaldı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri sıralamasında 1 milyon 403 bin 444 ziyaretçi sayısı ile üçüncü sırada yer alan Göreme Açık Hava Müzesi tam kapanmayla birlikte boş kaldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bölgede ilk sırada yer alan Göreme Açık Hava Müzesi 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma ile birlikte boş kaldı. Göreme Açık Hava Müzesinde yaşanan sessizlik ise havadan görüntülendi.

Göreme Açık Hava Müzesini 2018 yılında 1 milyon 105 bin 693, 2019 yılında 1 milyon 403 bin 444, 2020 yılında 277 bin 591 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken bu yılın ilk 3 ayında ise 61 bin 772 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Göreme Açık Hava Müzesi boş kaldı
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Göreme Açık Hava Müzesi boş kaldı
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Göreme Açık Hava Müzesi boş kaldı
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Göreme Açık Hava Müzesi boş kaldı
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Göreme Açık Hava Müzesi boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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