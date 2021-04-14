TÜRKİYE'NİN EN ÇOK 'MAVİ' KALAN KENTİ ŞIRNAK, 'SARI'YA GEÇTİ
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TÜRKİYE'NİN EN ÇOK 'MAVİ' KALAN KENTİ ŞIRNAK, 'SARI'YA GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK 'MAVİ' KALAN KENTİ ŞIRNAK, 'SARI'YA GEÇTİ

KORONAVİRÜS risk haritasının açıklandığı ilk günden bu yana 'düşük riskli' olan 'mavi' kategoride kalarak elde ettiği başrılarla Türkiye'de gündem olan Şırnak, son açıklanan verilerle 'sarı' renk olan 'orta riskli' iller arasında yer aldı.

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KORONAVİRÜS risk haritasının açıklandığı ilk günden bu yana 'düşük riskli' olan 'mavi' kategoride kalarak elde ettiği başrılarla Türkiye'de gündem olan Şırnak, son açıklanan verilerle 'sarı' renk olan 'orta riskli' iller arasında yer aldı.

Türkiye'de, 1 Mart günü başlayan kontrollü normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında en az vaka görülen illerin başında gelen, mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında yer alan Şırnak, açıklanan son verilerle göre, 'sarı' kategorideki 'orta riskli' iller arasına geçti. Açıkladığı 'vaka oranı' haritasına göre 27 Mart - 2 Nisan verilerinde 100 bin kişide 23,43 yer alan ve Türkiye'nin en az vaka sayısına sahip olduğu kent olarak bilinen Şırnak'ta 3-9 Nisan verileri ise 32,17'ye yükseldi.

RAMAZAN NEDENİYLE LOKONTALAR VE KAFELER GÜNDÜZ KAPALI

Koronavirüs risk haritası açıklandığından beri en az vaka yaşanan il olarak dikkat çeken Şırnak'ta, lokantalar ve kafeler ramazan nedeniyle gündüzleri kapalı olurken, iftar saatlerinde ise paket servis yapacaklar. Valilik koordinesinde oluşan ekipler ise iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

'KURALLARA DİKKAT ETTİKÇE ESKİ GÜZEL GÜNLERİMİZE DÖNECEĞİZ'

Kurallara uyarak 'mavi' kategoriye dönüşün mümkün olduğunu anlatan Hüsniye Yüksel Sanır, "Rehavete kapılıp maskelerimizi indirmeden, sosyal mesafemize dikkat ederek, inşallah tekrardan maviye döneceğiz. İnşallah vaka sayılarında azalamaya gideriz. Vatandaşlarımız inşallah tedbirlere uymaya devam edecekler. Sosyal mesafe ve maskemize dikkat ettikçe, kurallara dikkat ettikçe eski güzel günlerimize döneceğimizi düşünüyorum. Maskemizi takalım" dedi.

Sedat Önder ise, daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ederek, "Daha fazla önlem alınması gerekiyor. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmelerini rica ediyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK 'MAVİ' KALAN KENTİ ŞIRNAK, 'SARI'YA GEÇTİ
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK 'MAVİ' KALAN KENTİ ŞIRNAK, 'SARI'YA GEÇTİ
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK 'MAVİ' KALAN KENTİ ŞIRNAK, 'SARI'YA GEÇTİ
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK 'MAVİ' KALAN KENTİ ŞIRNAK, 'SARI'YA GEÇTİ
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK 'MAVİ' KALAN KENTİ ŞIRNAK, 'SARI'YA GEÇTİ
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK 'MAVİ' KALAN KENTİ ŞIRNAK, 'SARI'YA GEÇTİ
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK 'MAVİ' KALAN KENTİ ŞIRNAK, 'SARI'YA GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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