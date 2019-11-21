Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen...
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi.
21.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:13
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi. - ANKARA
Kaynak: İHA