Türkiye'nin en büyük milli parkı beyaza büründü

10.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:04

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda etkili olan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Iğdır ile Ağrı il sınırlarında bulunan ve 88 bin hektarlık yüz ölçümüyle yurdun en büyük milli parkı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı Milli Parkı, bölgede etkili olan karın ardından beyaza büründü.

Karasu ve Bulakbaşı sazlıkları ile akarsuları da bünyesinde barındıran milli parkı, kar yağışının ardından AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

Beyaz örtüyle kaplanan milli park, ortasından geçen Karasu Çayı, sazlıklar ve yerleşim birimleriyle görülmeye değer görüntüler sunuyor.

Kışın bambaşka bir güzelliğe bürünen milli park, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellikleri görme imkanı sağlıyor.

Kaynak: AA