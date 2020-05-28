Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri, Cuma Namazı için yıkanıp dezenfekte edildi Türkiye'nin en büyük yayalaştırılmış ve 50 bin metre kare alana sahip Karabük Kent Meydanı Cuma namazı öncesi 13 bin metre karelik alanı belediye ekiplerince deterjanla ve tazyikli su ile yıkanarak hazırlandı.

Türkiye'nin en büyük yayalaştırılmış ve 50 bin metre kare alana sahip Karabük Kent Meydanı Cuma namazı öncesi 13 bin metre karelik alanı belediye ekiplerince deterjanla ve tazyikli su ile yıkanarak hazırlandı.

Karabük Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralları ile yeniden ibadete açılacak olan cami ve meydanlarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Karabük'te 42 cami avlusu, kapalı pazar yerleri ve kent meydanı da belediye temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Cuma Namazı için dezenfekte ederek deterjanla yıkanarak hazır hale getirildi.

5 yıl önce yapımı tamamlanarak hizmete açılan ve Türkiye'nin en büyük yayalaştırılmış en büyük meydanlarından biri olan 50 metre karelik Karabük Kent Meydanının 13 bin metre karelik alanı deterjanla yıkandı. Cuma namazının kılacağı Karabük Kent Meydanın da yaklaşık 10 bin kişi aynı anda sosyal mesafe kapsamında namaz kılabilecek. - KARABÜK

Kaynak: İHA