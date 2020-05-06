Türkiye'nin en büyük mahallesi, modern yüzü ile yatırım bölgesi olacak
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Türkiye'nin en büyük mahallesi, modern yüzü ile yatırım bölgesi olacak

Türkiye'nin en büyük mahallesi, modern yüzü ile yatırım bölgesi olacak
06.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:25

Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını elinde bulunduran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, modern yüzüyle yatırım bölgesi olma yolunda hızla ilerliyor.

Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını elinde bulunduran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, modern yüzüyle yatırım bölgesi olma yolunda hızla ilerliyor.

Bağlar Belediyesi, ilçeye gerçekleştirdiği yeni yatırımlar ve hizmetlerle vatandaşların gönlünde taht kurdu. İlçeye bağlı olan ve Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanına sahip olan Bağcılar Mahallesi, modern yüzü ile metropolleri aratmayan mahalleye dönüştü. Geniş ve bisiklet yolları, kaldırım ve parklarıyla 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetine devam eden Bağlar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği Şehir Hastanesi müjdesini vatandaşlara kazandırmak ve modern yüzü ile yeni yatırım ilçesi olma hedefinde devam ediyor. İlçede taş kırma, eleme ve plent şantiyesi sayesinde yılda 600 bin ton asfalt üretilerek hem ilçenin yolları daha hızlı yapılıyor hem de diğer kurumlara satışı gerçekleştirerek belediyeye ek gelir sağlanıyor.

"Bağcılar Mahallesini daha da geliştireceğiz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin modern yüzü olan Bağcılar Mahallesine yeni yatırımlar yapılarak modern yüzünün gelişeceği müjdesini verdi. Başkan Beyoğlu, "Bağlarımız 400 bin nüfusu ile Türkiye'nin 36 ilinden daha büyük bir ilçedir. Bağlarımıza bağlı mahallelerinden Bağcılar Mahallesi 150 bine dayanan bir nüfusu ile Türkiye'nin en büyük mahallesi. Bağcılar, Bağlar ilçesinin modern yüzü, yolları, kaldırımları, parkları ile modern ve nezih bir mahallemizdir. Bağlarımızı ve Bağcılar halkımızı seviyoruz, biz halkımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bağcılar'ımız büyük ve modern mahalle olduğu için yükü de ağır. Asfaltlaması, kaldırım ve parkları ciddi bir emek gerekiyor. Biz de bunları hepsini yerine getirmeye çalışıyoruz, Bağcılar'ımız ve Diyarbakır'ımızla gurur duyuyoruz ve hizmetkar olarak her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Bağcılar'ı önümüzdeki zamanlarda daha da geliştireceğiz. çünkü gelişen Bağlar'ın yüzü Bağcılar'dır. Yeni imar planı olacak, yani bir Bağcılar kadar bir mahalle daha olacak bizde Bağcılar'ı 2 veya 3'e böler mahallelerimizi küçültürüz biraz. Cumhurbaşkanımız müjde vermişi, Diyarbakır'da 2 şehir hastanesi yapılacak diye inşallah biri Bağlar ilçemizin Bağcılar Mahallesinde yapılacak. Halka hizmet hakka hizmettir, o şiarla biz yola çıktık, hizmet insanlara gurur ve mutluluk veriyor, rabbimize şükür ediyorum ki bu halkın hizmetkarı etmiş. Bağlarımızda taş kırma, eleme ve plent şantiyesini kurduk, Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden biri, biz yılda 600 bin ton asfalt üretiyoruz, yani Diyarbakır'ın ve 17 ilçeye yetecek kadar asfalt üretiyoruz. Gerekirse bu asfaltımızı diğer kurumlara satmak kaydı ile belediyemize gelir elde edeceğiz" dedi.

Bağcılar Mahallesi sakinlerinden Murat Erkuş, mahallelerinin geliştiğini ve büyüdüğünü kaydetti. Erkuş, "Şuanda bir sıkıntımız yok, memnunuz. Bağcılar Mahallesi gittikçe gelişiyor ve büyüyor" diye konuştu.

Hüseyin Kaçmaz ise Bağlar Belediyesinin yaptığı hizmetlerden memnun olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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