"Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliği üretimi Hozat'ta olacak"

İstanbul'dan memleketi Tunceli'nin Hozat ilçesine dönen 42 yaşındaki Nursen Kankotan, ailesine ait 120 dönüm atıl arazide, Türkiyenin en büyük ipek böceği üretim tesisini kurmak için 15 bin dut ağacı fidanı dikti.

Kaymakamlığın yol ve sulama projesi desteği ile diktiği dut fidanlarından bir yıl sonra yaprak alarak ipek böceği üretmeye başlayacak olan Kankotan, üretimini 5 yılda kademeli olarak artırarak Türkiye'nin koza üretiminin yüzde 8'ini karşılamayı hedefliyor.

Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tarım ile ön plana çıkma potansiyeline sahip 7 bin 500 nüfuslu bir yer olduğunu söyledi.

İlçede işsizliğin çözülebilmesi için Hozat'ı bir tarım üssü haline getirme çabası içinde olduklarını ifade eden Çam, özellikle belli ürünlerde Hozat'ı marka yapmak istediklerini aktardı.

Hozat ilçesinde 2016 yılında yaklaşık 200 dönüm alanda nohut üretimi yapıldığını, bu rakamın desteklemelerle 2018 yılında 7 bin dönüme çıkarıldığını söyleyen Çam, elde edilen ürünün de 15 tondan 450 tonun üzerine çıkarıldığını, bu yıl da üretim alanını 10 bin dönümün üzerine çıkararak 750 ton ürün almayı hedeflediklerini aktardı.

Hozat ilçesinde vatandaşların organik tarım yapmaya başladığını belirten Çam, en önemli eksiklerinin üretimlerin pazarlanması ve markalaşma sorunu olduğunu belirterek, "İnşallah kurduğumuz kooperatifler vasıtasıyla markalaşma sorunumuz da tüm Türkiye'ye reklamlarımız ve özellikle Hozatlı olup da dışarıda yaşayan vatandaşlarımızın Hozat'a ve ürünlerine sahip çıkmasıyla bu markalaşma, ulaşılabilirlik sorununu aşacağımıza canı gönülden inanıyorum." dedi.

"Türkiye'nin en büyük ipek böceği dut bahçesi Hozat ilçesinde"

Kaymakamlık olarak bir tek ürün üzerine değil çeşitli ürünler üzerine desteklemeler yaptıklarını vurgulayan Çam, şunları söyledi:

"Burada bir bayan üreticimizle Hozat'ta ipek böcekçiliği üzerine bir çalışma içine girdik. Şu anda Hozat ilçemizin Akpınar köyünde Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliği dut bahçesini oluşturduk. 124 dönüm üzerine 15 bin dut fidanının toprakla buluşturulmasıyla gerçekleştirilen bu bahçemizi biz mayıs ayı sonu itibariyle faaliyete geçirdik. İnşallah 2 yıl sonra bu bahçeden üretim elde edilmesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliği üretiminin gerçekleşeceği ilçe Hozat olacaktır. Türkiye'nin en büyük dut bahçesi bu zamana kadar Manisa'nın Gördes ilçesindeydi. Ancak bundan sonra, 'Hozat Türkiye'nin en büyük bahçesine sahip ilçe' diyeceğiz."

"Bir belgesel izledi ipek böceği üretme kararı aldı"

Üretici Nursen Kankotan da köylü bir ailenin çocuğu olarak ailesinin iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle Hozat'tan göç ettiğini söyledi.

İnsanların büyükşehirlerde sıkıldığını ve üretime dahil olmak için adımlar atmaya başladığını anlatan Kankotan, kendisinde bu doğrultuda memleketine üretim yapmak için döndüğünü belirtti.

Tesisle hayalini gerçekleştireceğini belirten Kankotan, "Bir gün ipek böcekçiliğiyle ilgili bir belgesel izledim. Orada insanların geleneksel yöntemlerle evlerinde bir odada, kapalı bir alanda ipek böcekçiliği yaptığını ve bundan da büyük keyif aldığını izledim, kazanç elde ettiklerini de gördüm. Neden böyle bir şey yapmayalım bizde, fakat biraz daha büyük çaplı diye yola çıktık. Yaptığımız iş evet biraz büyük oldu. Umarım bunu ilerletip ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. diye konuştu.

Kankotan, 120 dönümlük arazisine 15 bin dut fidanı dikerek çalışma başlattıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda diktiğimiz dut fidanları aşısız fakat bunlar bir yıl sonra ipek böcekçiliğine yönelik aşılanarak yaprak veriminin yüksek olmasını sağlayacağız. Aynı zamanda burada 2 bin 500 metrekare kapalı alan yapacağız çünkü bu bahçenin kapasitesi çok yüksek olacak. 2 bin 500 metrekare bir kapalı alan yapıp ipek böceklerini orada besleyeceğiz. Bu kadar dağların arasında bir alanı seçmemizin nedeni steril bir ortam sağlamak. Çünkü ipek böcekleri sigara ve parfüm kokuları da dahil bütün yapay kokulardan etkilenen bir canlı. O nedenle tarım ilaçlarından, egzozdan uzak bir alan belirledik."

Bir yıl sonra ağaçlardan yaprak alabileceklerini ve üretime başlayabileceklerini, 5 yıl sonra da maksimum kapasiteye ulaşacaklarını anlatan Kankotan, "Burası Türkiye'nin en büyük kapama dut bahçesi diye tabir edilen bir bahçe olacak. Türkiye'deki koza üretiminin yüzde 8'ine tekabül edecek buradaki üretimimiz. Biraz hassas olduğu için birden bire üretimi yükseltmeyeceğiz, kademeli olarak yükseltip maksimum verime ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kankotan, ilk etapta 500 bin liralık bir yatırım yaparak başladıkları projenin tamamlandığında 2 milyon liraya ulaşacağını ve yaklaşık 120 kişiye iş imkanı sağlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA