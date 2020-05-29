Türkiye'nin en büyük ikinci camisinde 74 gün sonra ilk cuma namazı
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Türkiye'nin en büyük ikinci camisinde 74 gün sonra ilk cuma namazı

ADANA Sabancı Merkez Camii'nde, 74 gün sonra ilk cuma namazı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisinde 74 gün sonra ilk cuma namazı
29.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:29

 

ADANA Sabancı Merkez Camii'nde, 74 gün sonra ilk cuma namazı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı. Namaz öncesi cemaate seslenen İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, "Vefat edenler şehit olur diyorum, o şehit olur sözcüğünü kesip alıyorlar, diyorlar ki 'müftü söyledi bir şey olmaz koronavirüse yakalanan şehit oluyormuş'. Böyle bir şey olur mu? Ben yarım saat tedbir almadan bahsediyorum, dikkatli olmadan bahsediyorum. Tüm bunlara rağmen ruhumuzu teslim ettik" dedi.Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camilerin, bugün kademeli olarak yeniden açılmasının ardından vatandaşlar Türkiye'nin en büyük ikinci camii olan 28 bin 500 kişilik Sabancı Merkez Camii'ne akın etti. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı camide namaz öncesi vatandaşlara maske dağıtıldı, cemaatin ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Seccadelerini yanlarında getirenler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak cami avlusuna yerleşti. Görevlendirilen 60 kişi vatandaşları sık sık uyararak dikkatli olmalarını söyledi.TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Cuma namazı öncesi konuşan İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, "Adana Müftüsü olarak diyorum ki tedbir alın. Vefat edenler şehit olur diyorum, o 'şehit olur' sözcüğünü kesip alıyorlar, diyorlar ki 'müftü söyledi bir şey olmaz koronavirüse yakalanan şehit oluyormuş'. Böyle bir şey olur mu? Ben yarım saat tedbir almadan bahsediyorum, dikkatli olmadan bahsediyorum.  Peygamber efendimizin ifadesiyle salgın hastalıktan vefat eden şehit sevabına nail olur. Ama ben yarım saat boyunca Müslümanlar tedbirli olur diyorum, tedbiri elden bırakmayın diyorum" dedi. Namazlarını kılan vatandaşlar daha sonra yine belirlenen kurallara uygun olarak camiden ayrıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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