Türkiye'nin en büyük ikinci camisinde 74 gün sonra ilk cuma namazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin en büyük ikinci camisinde 74 gün sonra ilk cuma namazı

ADANA Sabancı Merkez Camii'nde, 74 gün sonra ilk cuma namazı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisinde 74 gün sonra ilk cuma namazı
29.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:48

ADANA Sabancı Merkez Camii'nde, 74 gün sonra ilk cuma namazı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı. Namaz öncesi cemaate seslenen İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, "Vefat edenler şehit olur diyorum, o şehit olur sözcüğünü kesip alıyorlar, diyorlar ki 'müftü söyledi bir şey olmaz koronavirüse yakalanan şehit oluyormuş'. Böyle bir şey olur mu? Ben yarım saat tedbir almadan bahsediyorum, dikkatli olmadan bahsediyorum. Tüm bunlara rağmen ruhumuzu teslim ettik" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camilerin, bugün kademeli olarak yeniden açılmasının ardından vatandaşlar Türkiye'nin en büyük ikinci camii olan 28 bin 500 kişilik Sabancı Merkez Camii'ne akın etti. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı camide namaz öncesi vatandaşlara maske dağıtıldı, cemaatin ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Seccadelerini yanlarında getirenler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak cami avlusuna yerleşti. Görevlendirilen 60 kişi vatandaşları sık sık uyararak dikkatli olmalarını söyledi.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Cuma namazı öncesi konuşan İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, "Adana Müftüsü olarak diyorum ki tedbir alın. Vefat edenler şehit olur diyorum, o 'şehit olur' sözcüğünü kesip alıyorlar, diyorlar ki 'müftü söyledi bir şey olmaz koronavirüse yakalanan şehit oluyormuş'. Böyle bir şey olur mu? Ben yarım saat tedbir almadan bahsediyorum, dikkatli olmadan bahsediyorum.  Peygamber efendimizin ifadesiyle salgın hastalıktan vefat eden şehit sevabına nail olur. Ama ben yarım saat boyunca Müslümanlar tedbirli olur diyorum, tedbiri elden bırakmayın diyorum" dedi. Namazlarını kılan vatandaşlar daha sonra yine belirlenen kurallara uygun olarak camiden ayrıldı.?


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Esra Erol Ersin Korkut İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en büyük ikinci camisinde 74 gün sonra ilk cuma namazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 14:52:11. #1.15#
title