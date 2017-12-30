Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezinde buluştular

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok:

"Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızla güne başlamaktan çok mutluyum"



SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım Gençlik Merkezinin öğrencileri ile bir araya geldi.

Yeşiltepe Camisinde öğrencilerle birlikte sabah namazının eda edilmesinin ardından yürüyerek Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezine giden Başkan Tok, yürüyüş sırasında öğrencilerle sohbet etti. İlkadım Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Erdin eşliğinde öğrencilerle buluşan Tok, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızla güne başlamaktan çok mutluyum" dedi.

Başkan Tok gençlerden söz istedi

Güne başlamanın en güzel şeklinin gençler ve çocuklarla birlikte eda edilen sabah namazının olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bugün çok mutlu bir günü yaşıyoruz. Sabah namazımızı camilerimizin gülleri çocuklarımızla birlikte eda ettik. Ardından yürüyüş yaparken sohbet etme şansı bulduk. Sonra da bu güzel ve önemli yapıda bir araya geldik. Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezi sadece mimari anlamda büyük olmanın ötesinde Samsunlu gençlere tam anlamıyla farklı bir dünya açmakta. Burada siz değerli evlatlarımıza İslami eğitim, farklı seçeneklerle dil eğitimi, okul derslerine destek sağlayan kurslar ve kültür, sanat, spor dallarında birçok imkan sağlanmakta. Buradaki bu ilgi ve sizlerin gözlerindeki parıltı bizler için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Biz sizler için her zaman elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ama sizlerden söz istiyorum, sizlerde dinini doğru şekilde öğrenmiş, vatanına ve bayrağına bağlı ve çok başarılı yetişkinler olmalısınız" diye konuştu.

Ardından "Genç Adam" adlı kitabı gençlerin yanına giderek hediye eden Başkan Tok, tüm öğrencilerle bire bir sohbet ederek düşüncelerini sordu.

(SAM-SLH-Y)