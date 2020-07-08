Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılacak
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Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere bütün imkanlarıyla destek olduklarını ve onlara en yüksek standartları oluşturmak için adımlar atmaya çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılacak
08.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:02

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere bütün imkanlarıyla destek olduklarını ve onlara en yüksek standartları oluşturmak için adımlar atmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, Malatya'da Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olacak Kaynarca Gençlik Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, Malatyalı gençlerin yüreklerinin "Güçlü bir Türkiye" ideali için attığına işaret ederek, "Gençlerimiz, bütün insanlığın ortak değerlerini yüceltmek için kendilerini en iyi şekilde yetiştiriyor, geleceğe hazırlıyorlar. Bizler de onlara bütün imkanlarımızla destek oluyor, kendilerine en yüksek standartları oluşturmak için adımlar atmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Parolamız, her daim sporda öncü gençliğiyle güçlü bir Türkiye idealidir"

Gençlik merkezi inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde parolalarının, her daim sporda öncü gençliğiyle güçlü bir Türkiye ideali olduğunu" vurguladı.

Malatya'daki gençlik merkezlerinin, kentin gençlerine iyi şekilde hizmet verebilmek için gece gündüz çalıştığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bu merkezlerimizde gençlerimiz sosyal çalışmalarda, gönüllülük çalışmalarında aktif görevler üstleniyor. Buna ilave olarak, eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katılıp kendilerini geliştirme imkanı yakalıyorlar. Gençlerimizin boş zamanlarını nitelikli aktivitelerle geçirmelerini ve bu sayede birçok yeni kazanımlar elde etmelerini sağlamak bizim en büyük amacımız." diye konuştu.

"Spor" temalı gençlik merkezi

Gençlerin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde 58 dönümlük arazide dizayn edilen ve "spor" temalı olma özelliği taşıdığı belirtilen Kaynarca Gençlik Merkezi'nde; sinema, konferans ve spor salonları, atölyeler, kütüphane, inovasyon merkezleri gibi birçok etkinlik alanı da bulunuyor.

Kaynarca Gençlik Merkezi'nin, hizmete açılmasıyla, Battalgazi, Hanımınçiftliği, Melekbaba, Taştepe ve Kaynarca bölgesindeki gençlerin, olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştıracak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden yararlanmasına katkı sağlayacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

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