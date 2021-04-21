Türkiye'nin en büyük eldiven fabrikasının temeli Sivas'ta atıldı

Türkiye'nin en büyük eldiven fabrikasının temeli Sivas'ta atıldı Kam mili üretiminde Dünya'nın önde gelen firmalarından olan ESTAŞ, 4 bin metre kare alana sahip Türkiye'nin en büyük cerrahi ve genel kullanıma uygun eldiven fabrikasının temelini Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde attı.

Türkiye'nin en büyük eldiven fabrikasının temeli Sivas'ta atıldı

Kam mili üretiminde Dünya'nın önde gelen firmalarından olan ESTAŞ, 4 bin metre kare alana sahip Türkiye'nin en büyük cerrahi ve genel kullanıma uygun eldiven fabrikasının temelini Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde attı.

SİVAS - Kam mili üretiminde Dünya'nın önde gelen firmalarından olan ESTAŞ, 4 bin metre kare alana sahip Türkiye'nin en büyük cerrahi ve genel kullanıma uygun eldiven fabrikasının temelini Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde attı.

Türkiye'nin ilk ve en büyük kam mili üretim tesisi olan, yurt içi ve dışında 16 araç üreticisine satış yapan, 46 ülkenin yedek parça piyasasına kam mili ihraç eden

ESTAŞ, Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin en büyük cerrahi ve genel kullanıma uygun eldiven fabrikasının temellerini attı. Temel atma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Mustafa Eken, il protokolü ve firma çalışanları katıldı.

"ESTAŞ, ilimiz açısından gurur duyulacak bir firma"

Temel atma töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Tabi ESTAŞ gerçekten takdir edilecek, ilimiz açısından gurur duyulacak bir firma. Takdir edeceğiz, tebrik edeceğiz, her zaman yanlarında duracağız. Takdir ve tebrik ederken de her zaman da yanlarında oluyoruz. Bir de zamanın ruhuna uygun olarak, araştırma yaparak ülkenin ihtiyaçlarına öncelik vererek yatırım yapmaları da anlamlı" dedi.

ESTAŞ, ithal olan bir ürünü Sivas'ta üretecek

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, yurt dışından ithal edilen bir ürünü Sivas'ta üretmenin gurunu yaşayacaklarını belirterek "Nitril eldiven tesisinin temelini atacağız. Son 3 yıl içerisinde 380 milyon Dolar ithalatı olan bir sektör. Yaklaşık Türkiye'nin ithalatı son 3 yılda 20 milyar adet. Şuan da Türkiye'de üretimi olmayan bir sektör. ESTAŞ'ın buradaki motivasyonu da ithal olan bu ürünü yerlileştirmek. Aynı zamanda bizim içinde çok rekabetçi bir durum söz konusu. Kendi sektörümüzün dışında yeni bir paradigma oluşturuyoruz. Bunun gibi birçok farklı sektörde yoğun yatırımlarımız devam edecek. Buradaki en büyük motivasyonumuz, Devletimizin verdiği teşvikler. Bu sektörün bir sonraki aşamasında da inşallah kimyasalını üretmeye yönelik yatırımlarımız devam edecek. Pandemiyle birlikte eldiven kullanımları da arttı, biliyorsunuz. Kullanacağımız teknoloji en son teknoloji olacak. Doyasıyla yurt dışından gelen ürünlerle rekabet edebilecek. Ayrıca 100 kadar arkadaşım burada istihdam edilecek, 4 bin metrekareye yakın alanımızda. 1 milyon paketlik, 100 milyon adetlik yıllık üretim kapasitesi olacak. Bunu bütün kurumlarımız hep beraber bu işi kısa süre zaman içerisinde bitirebilirsek. Bağımlılığı bir noktaya indireceğiz. Aynı zamanda da Türkiye'de ki pazarın yüzde 70'ine, 80'ine yakın bir üretim yaptığımızı düşünürsek burada göreceğiniz fabrikanın 15 tanesini daha kurmamız gerekecek. Yani bu alanda çok büyük bir açık var, burada kaliteli bir ürün üreteceğiz" dedi.

ESTAŞ yönetim kurulu başkanı İsmail Timuçin, "Son yıllarda ESTAŞ olarak biz eksantrik mili imalatı dışında başka üretimlere de başladık. Son olarak şuan da bu gün temelini atacağımız ESTAŞ eldiven fabrikasına bismillah deyip başlayacağız" dedi.

112 bin metre kare alanda "Talaşlı imalat, döküm, ARGE, medikal" sektöründe bin 100 personel ile hizmet veren ESTAŞ, "ESTAŞ Gloves - Eldiven" markası adı altında 4 bin metre kare alanda 100 kişinin istihdam edileceği fabrikayla cerrahi ve genel kullanıma uygun eldiven üretecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ