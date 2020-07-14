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Türkiye'nin en büyük E-Spor etkinliği 65 ülkeden katılımla rekora koşuyor

Dünyanın en büyük tavla turnuvası olan İstanbul Tavla Turnuvası, 5 bin yıllık geleneği mobil cihazlara taşıyıp, sokak hayvanları yararına rekor denemesine imza atacak.

Türkiye'nin en büyük E-Spor etkinliği 65 ülkeden katılımla rekora koşuyor
14.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:11

Dünyanın en büyük tavla turnuvası olan İstanbul Tavla Turnuvası, 5 bin yıllık geleneği mobil cihazlara taşıyıp, sokak hayvanları yararına rekor denemesine imza atacak.

Alex de Souza, Fernando Muslera ve Burcu Esmersoy gibi birçok ünlü ismin destek verdiği dünyanın en büyük tavla turnuvası olan 'İstanbul Tavla Turnuvası', 18 Temmuz'da başlayıp 25 Temmuz'da son bulacak. 65'den fazla ülkeden e-Sporcu www.tavla.istanbul adresine kayıt yaparak katılım sağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Tavla Federasyonu, Vodafone Türkiye, Tavla Stars, Passo ve Atölye Grup iş birliğiyle gerçekleşecek organizasyona; Burcu Esmersoy, Alex de Souza, Fernando Muslera gibi ünlü isimler de destek verecek. Katılımcaların ünlü isimlerle tavla oynama fırsatı yaşayacağı turnuva sokak hayvanları yararına düzenlenecek.TURNUVAYA DÜNYADAN HER YERİNDEN KATILIM VARİstanbul Tavla Turnuvası'na 65'den fazla ülkeden 10 binin üzerinde e-Sporcu katılacak. Türkiye'nin haricinde organizasyona; İngiltere, Almanya, İran ve Japonya Marshall Adaları gibi bir çok ülkeden tavlasever ilgi gösterecek. Turnuva, 20 bin 1 katılımcıya ulaştığında ise dünya rekorunun sahibi olacak. Böylece İstanbul'un dünyada bir e-Spor merkezi olması için önemli bir adım da atılacak.YÜZDE YÜZ YERLİ, ŞİDDET UNSURU BARINDIRMIYORTavla Stars, yüzde yüz yerli ve Türkiye'den yazılımcıların geliştirdiği bir oyun. Şiddet unsurları bulundurmayan oyunun aynı zamanda oldukça rekabetçi olması, oyunu insanların heyecanla oynadığı bir aktiviteye dönüştürüyor. SOKAK HAYVANLARI YARARINA DÜZENLENECEKKarantina sürecinde binlerce sokak hayvanları yararına düzenlenecek turnuva mama desteği sağlayacak. Katılımcılar, ünlülerin yapay zeka ile geliştirilen profilleri ile oyunu oynayarak sokak hayvanları yararına bir bağış yapabilecek.Geçtiğimiz hafta, Burcu Esmersoy, hayranlarını Instagram'da @tavlastars'ı takip etmeye ve uygulamayı ücretsiz indirmeye davet etti. "İstanbul Tavla Turnuvası ile dünya rekorunu kırabiliriz" diyen Esmersoy, "Benimle oynadığınızda sokak hayvanlarına bağış yapacaksınız ve kazanmayı garanti edeceksiniz çünkü tavlada pek iyi değilim" ifadelerini kullandı.Galatasaraylı yıldız futbolcu Muslera ise, "Hazır evdeyken, @tavlastars ile eğlenip hem de bağış yapmaya ne dersiniz? 1 hafta boyunca sanal Muslera ile yapacağınız tüm maçlar sokak hayvanlarına mama olarak gidecek" sözlerini paylaştı.TURNUVAYA KATILIM ÜCRETSİZ, ÖDÜLLER HEYECANI ARTIRIYOR!

Turnuvaya tamamen ücretsiz biçimde katılmak için Tavla Stars oyununu iOS ya da Android mobil cihazlardan ya da Apple bilgisayarlardan indirip kayıt olmak yetecek. Organizasyon kapsamında birinciye 10 bin lira ve Melek Hotels Bozburun'da bir hafta tatil, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin lira ve dördüncüye 2 bin lira ödül verilecek. Tavlaseverler etkinlik için www.tavla.istanbul adresinden kayıt yaptırıp bilgi alabilecekler.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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