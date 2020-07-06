"Türkiye'nin en büyük dönme dolabı"nda "sosyal mesafe" düzenlemesi
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"Türkiye'nin en büyük dönme dolabı"nda "sosyal mesafe" düzenlemesi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dört aydır kapalı olan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap tedbirlerle yeniden hizmete açıldı.

06.07.2020 19:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:40

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dört aydır kapalı olan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap tedbirlerle yeniden hizmete açıldı.

Konyaaltı ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan 400 ton ağırlığındaki dönme dolapta, yeni normalleşme süreci kapsamında düzenlemeye gidildi.

Girişten itibaren sosyal mesafe şeritlerinin çekildiği alana, kapıda ateş ölçümü gerçekleştirildikten sonra maskeyle ziyaretçiler alınabiliyor. Normalde 10 kişilik olan kabinler, 4 kişilik olarak hizmet verecek.

Geçen yıl 300 bin civarında yerli ve yabancı ziyaretçinin kullandığı dönme dolabın kabinleri, her turdan sonra dezenfekte edilecek. Tüm personel de maske takarak sık sık ellerini dezenfekte edip hizmet verecek.

Konyaaltı sahili başta olmak üzere kentin farklı bölgelerini kuş bakışı izleme imkanı sunan dönme dolabın, bir turu 18 dakikada tamamlanıyor. Dönme dolaba, pandemi döneminde ışıklarla "Evde Kal Türkiye" mesajı yazılmıştı.

Aktur Lunapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Heart of Antalya" adını verdikleri dönme dolabın 4'ü VIP 42 kapalı ve klimalı kabinden oluştuğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle sıkı tedbirler aldıklarını belirten Etke, "Türkiye'nin en büyük dönme dolabı. Avrupa'nın ikinci büyük dönme dolabı sosyal mesafe kurallarına göre dönecek, güvenilir şekilde hizmet verecek. Girişte ateş ölçümü yapılacak, maskesiz içeriye alınmayacak. Kabinler her turdan sonra dezenfekte edilecek. Kurulumu 1,5 yıl sürmüştü. Rüzgar ve zemin etütleri yapıldı." diye konuştu.

Geçen yıl 250, 300 bin civarında ziyaretçi geldiğine değinen Etke, hafta içi 17.00'den, hafta sonu ise 15.00'ten sonra hizmet vereceklerini aktardı.

'Türkiye'nin en büyük dönme dolabı'nda 'sosyal mesafe' düzenlemesi

Kaynak: AA

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