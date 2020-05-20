Türkiye'nin en büyük çocuk trafik eğitim parkı tamamlandı
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Türkiye'nin en büyük çocuk trafik eğitim parkı tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarda trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla Seyrantepe Mahallesi yapılan çocuk trafik eğitim parkı tamamlandı.

Türkiye'nin en büyük çocuk trafik eğitim parkı tamamlandı
20.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:58

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarda trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla Seyrantepe Mahallesi yapılan çocuk trafik eğitim parkı tamamlandı.

Trafik kurallarına duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla yaptırılan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün öncülüğünde inşaatı hızlandırılan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kısmı finans desteği sağladığı Türkiye'nin en büyük çocuk trafik eğitim parkı Şanlıurfa'ya kazandırıldı. 32 bin metrekare alan üzerine kurulu 14 bin metrekare kullanım alanıyla Türkiye'nin en büyüğü özelliğindeki çocuk trafik eğitim parkını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Günde 560 öğrenciye hizmet verecek

20 bin metrekare yeşil alana sahip toplam 650 metrekare kapalı olanı olan trafik eğitim parkında eğitimler 4 ayrı sınıfta verilecek. Ayrıca engelli öğrencilere de özel eğitim imkanı sağlanan parktan günde 560 öğrenci faydalanabilecek. Öğrencilere sınıflardaki eğitimin ardından sahada akülü araçlarla eğlenceli bir eğitim verilmesi hedefleniyor. Minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkta, 3 adet bina, amfi açık hava dersliği, çocuk oyun parkı, yonca kavşak, yaya geçitleri, yaya üst geçidi, sinyalizasyonlu kavşaklar, kontrolsüz ve dönel kavşaklar, hemzemin geçitler, tünel, kasisli yollar, duraklar ve alt geçitler yer alıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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