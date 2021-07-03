Türkiye'nin "en büyük" canlı hayvan pazarının bulunduğu Sarkışla'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor
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Türkiye'nin "en büyük" canlı hayvan pazarının bulunduğu Sarkışla'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin 'en büyük' canlı hayvan pazarının bulunduğu Sarkışla'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik arttı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik arttı.

Şarkışla canlı hayvan pazarına yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, alıcılarını bekliyor.

Pazarda, 1 ton ağırlığındaki boğa 30 bin liradan satışa sunulurken 900 kilogram ağırlığındaki "Şampiyon" isimli tosun ise 25 bin liradan satılıyor.

Gemerek ilçesinde besicilik yapan ve "Şampiyon"un sahibi olan Onur Can, AA muhabirine, büyük bir emekle büyüttükleri tosunlarını 25 bin liradan satışa çıkardıklarını söyledi.

Can, kurbanlık satışlarının bayrama yakın daha da hızlanacağını belirtti.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden Şarkışla canlı hayvan pazarına satış yapmak için gelen Gıyasettin Oruç ise yem fiyatlarının yüksek olduğunu savundu.

Kalender Ceylan ise henüz isim vermedikleri 1 tonluk tosunu 30 bin liradan satışa çıkardıklarını ifade etti.

Pazarda zaman zaman sıkı pazarlıkların yaşandığı gözlendi.

Türkiye'nin 'en büyük' canlı hayvan pazarının bulunduğu Sarkışla'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor
Türkiye'nin 'en büyük' canlı hayvan pazarının bulunduğu Sarkışla'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor
Türkiye'nin 'en büyük' canlı hayvan pazarının bulunduğu Sarkışla'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor
Türkiye'nin 'en büyük' canlı hayvan pazarının bulunduğu Sarkışla'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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Türkiye'nin "en büyük" canlı hayvan pazarının bulunduğu Sarkışla'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor - Haberler
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