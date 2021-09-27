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Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

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Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Hayvan Pazarında Türkiye'nin dört bir yanından gelen tüccarların yoğunluğunu yaşanıyor.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Hayvan Pazarında Türkiye'nin dört bir yanından gelen tüccarların yoğunluğunu yaşanıyor.

Sivas kent merkezine 84 km uzaklıktaki Şarkışla Hayvan Pazarı, adeta hayvan piyasasının belirlendiği yer olarak anılıyor. Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesi ile 2013 tarihinden bu yana hizmet veren ruhsatlı hayvan pazarında büyük ve küçükbaş hayvanlar Cumartesi günü alıcıları ile buluşuyor. Veteriner sağlık kontrolü gibi hastalıklara karşı önlemlerin de bulunduğu 200 dönüm arazi üzerindeki hayvan pazarında ulaşım sıkıntısı da yaşanmıyor. Bölgenin hayvancılıkta söz sahibi olması ve Sivas Et ve Süt Kurumu, Ulaş TİGEM Kangal Akkaraman Koyunu Üretim Merkezi, Sivas Hayvan Pazarı ve Ot Borsası gibi kuruluşların da yakın olması bölgeye canlılık katıyor.

"PAZARIMIZ HER ZAMAN YOĞUNLUK YAŞIYOR"

Hayvan pazarı ile ilgili bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt "Hayvan pazarımız yine yoğun günlerinden birini yaşamakta. Şu an gece 12 itibari ile beş bin civarında büyük baş hayvanımız yine aynı şekilde dört bin ile beş bin civarında küçükbaş hayvanımız pazara giriş yapmış olup alım satım işleri gerçekleştiriliyor. Bununla ilgili de veteriner arkadaşlarımız hem içeride hem de il dışına gidecek olan yetiştiricilerimiz için hayvanların veteriner kontrollerini yapıyorlar. Pazarımız her zaman yoğunluk yaşıyor. Genel olarak alım satımlar ve vatandaşlarımızın geri dönüşleri de sevindirici oluyor" dedi.

(Mert Taha Varol/İHA)

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

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