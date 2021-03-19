Türkiye'nin "en büyük" canlı hayvan pazarı geçici kapatıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 hafta süreyle kapatıldığı bildirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 hafta süreyle kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Salih Ayhan başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgınla mücadele kapsamında bazı tedbirler aldığı belirtildi.

Kurulun, Şarkışla ilçesinde, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve canlı hayvan pazarına çevre il ve ilçelerden yoğun katılım gerekçesiyle halk sağlığının korunması, salgın riskini yönetme ve yayılımını engelleme amacıyla pazarın 2 hafta süreyle kapatılmasını kararlaştırdığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş