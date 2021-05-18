Türkiye'nin en büyük cam terasında sona yaklaşıldı
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Türkiye'nin en büyük cam terasında sona yaklaşıldı

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin en büyük cam terasında sona yaklaşıldı Cam terasla beraber çok sayıda turist gelecek Fırat Nehri'yle Merzimen Çayı'nın birleştiği noktada yer alan ve önemli anıt eserlere ev sahipliği yapan Rumkale için doğa ile uyumlu Türkiye'nin en büyük Cam Terası yapımında sona doğru...

Türkiye'nin en büyük cam terasında sona yaklaşıldı

Cam terasla beraber çok sayıda turist gelecek

GAZİANTEP - Fırat Nehri'yle Merzimen Çayı'nın birleştiği noktada yer alan ve önemli anıt eserlere ev sahipliği yapan Rumkale için doğa ile uyumlu Türkiye'nin en büyük Cam Terası yapımında sona doğru yaklaşılırken, bölge sakinleri terasla beraber yoğun turist artışı bekliyor.

Gaziantep'in doğa, tarih ve inanç turizmi açısından 5 antik kent arasında önemli bir cazibe merkezi olan Rumkale'de Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Türkiye'nin en büyük Cam Teras'ı yapılıyor. Cam Teras projesi ile hem ziyaretçiler için görsel bir şölen sunulacak hem de arkeolojik değerlere sahip bölgeler rahatlıkla misafirlerce keşfedilebilecek.

Cam teras için 12 bin 441 metrekare olarak seçilen proje alanının içerisinde, 327 metrekare cam teras yer alırken, bunun yanı sıra 225 metrekare tek katlı restoran, bilet satış gişesi, 7 adet 25 metrekare büyüklüğünde yöresel ürün satış üniteleri, 60 binek araç, 9 adet otobüs ve minibüs olmak üzere 69 araç kapasiteli otopark ve mescit bulunacak. Projenin bitmesiyle beraber Rumkale'ye yoğun bir turist akını olmasını beklediklerini söyleyen bölge halkı, Rumkale'ye gelen misafirlerin tarihi yolculuğa ve eşsiz doğal güzellikleri göreceğini söyledi.

"Bu Türkiye'nin en büyük cam terası"

İşletmeci İbrahim Halil Yazgan, "Burası birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerdir. Şu an teknelerimizin hepsi limanda bağlıdır. Geçtiğimiz yıllarda gelseydiniz tekne bulamazdınız. Sıra beklenirdi. Ama şu anda pandemi dolayısıyla gelen gidenlerde kısıtlama var. Onun için pek bir ziyaretçi olmuyor. Ama pandemi sonrasını büyük bir umutla bekliyoruz. Şu anda Türkiye'nin en büyük cam balkonu yapılıyor. Bu proje gayet güzel olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimize teşekkür ederiz. Buraya daha fazla turist çekeceğini tahmin ediyoruz. Temmuz ayına kadar biteceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"Cam terastan beklentimiz yüksek"

21 yıldır Rumkale'de tekne işiyle uğraşan Erdal Kılıç Cam terasın bölgeyi canlandıracağına inandıklarını belirterek, "Hastalık Allah'tan gelen bir şey diyelim. Yaklaşık 1.5 yıldır iş yapamıyoruz. Geçen sene yazın bir 3 ay açılma oldu. Ondan sonra biz doğru dürüst çalışamadık. Bir turist Rumkale'de tekneye bindiği zaman batık camii görecekler, kralın kızının mağarasını görecek, daha uzun giderlerse Zeugma'ya kadar gidecekler. Birde burada Türkiye'nin en büyük cam terası yapılıyor. Bu cam terastan beklentimiz çok yüksek. Bu teras için Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valimiz Davut Gül büyük önem veriyor. En kısa zamanda biteceğini umuyoruz. Burası tamamlanınca Rumkale'nin canlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük cam terasında sona yaklaşıldı
Türkiye'nin en büyük cam terasında sona yaklaşıldı
Türkiye'nin en büyük cam terasında sona yaklaşıldı
Türkiye'nin en büyük cam terasında sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun

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