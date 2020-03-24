Türkiye'nin en büyük cam horoz heykelini montaj ile kümesine gönderdiler
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Türkiye'nin en büyük cam horoz heykelini montaj ile kümesine gönderdiler

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı alınan önlemlere dikkat çekmek için sıra dışı #evdekal paylaşımı yaptı.

24.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:04
Türkiye'nin en büyük cam horoz heykelini montaj ile kümesine gönderdiler

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı alınan önlemlere dikkat çekmek için sıra dışı #evdekal paylaşımı yaptı. Türkiye'nin en büyük cam horoz heykelini montaj ile kümesine gönderen büyükşehir belediyesinin espri dolu paylaşımı büyük beğeni topladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde başta sosyal medyada olmak üzere tüm platformlarda "evde kal" çağrıları dikkat çekerken Denizli Büyükşehir Belediyesi de sıra dışı bir paylaşımla salgının yayılmaması için evde kalınması gerektiğini anlattı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya ekibi 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan Türkiye'nin en büyük cam horoz heykelini montajla yerinden kaldırarak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Denizli horozunun tanıtımı için ayrılan özel alana koydu. İki farklı fotoğraf Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından; "Ben de evdeyim... #DenizliEvdeKal #TürkiyeEvdeKal #EvdeKal #EvdeHayatVar #BirlikteBaşaracağız" şeklinde paylaşıldı.

Başkan Osman Zolan'dan #Evdekal çağrısına destek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin espri dolu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplarken, dikkat çeken paylaşıma destek yağdı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve birçok vatandaş karşı mesajlarıyla Denizli ve Türkiye'ye evde kal çağrısında bulundu. Denizli horozunun "Ben de evdeyim" şeklindeki sosyal medya mesajını da paylaşan Başkan Zolan, twitter ve facebook hesaplarından "Çocuklarımızın şen gülücüklerini, en özel anlarımızı hatıra diye saklayacağımız, önünde bolca fotoğraf çekileceğimiz günler de gelecek. Şimdi vakit evde kalma vakti! Haydi Denizlim #EvdeKal #EvdeHayatVar

#BirlikteBaşaracağız" mesajı yayımladı.

"Evde oturup duruz"

Öte yandan, bazı vatandaşlar montajlı paylaşımı çok anlamlı bulurken esprili cevaplarıyla da herkesi güldürdü. Vatandaşlardan C.B.; "Evde oturup duruz başkanım, dışlara çıkmıyoz", R.K.; Naptınız horuzuma kestiniz mi?", V.B.; Dışarı çıkmıyoruz bir haftadır. Horozu da mı kaldırdınız gerçekten? : ) Ha bu horoz size ne etti" şeklinde güldüren paylaşımlarda bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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