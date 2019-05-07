Türkiye'nin En Büyük Çadır Kenti Boşaltılıyor

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 35 bin mülteciye hizmet verme kapasitesine sahip, Türkiye'nin en büyük ve modern çadır kenti boşaltılmaya başlandı.

8 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerinde hizmete açılan AFAD Suruç Çadır Kent Geçici Barınma Merkezi boşaltılmaya başladı. 2014 yılında Suriye'nin Kobani kentindeki çatışmalardan kaçarak Suruç ilçesine sığınan Suriyelilerin çoğunlukta barındığı çadır kentte tahliye işlemleri sürüyor. Türkiye'nin en büyük çadır kenti olma özelliğini taşıyan AFAD koordinasyonunda kurulan çadır kentte, Suriyeli sığınmacılar yanlarına aldıkları eşyaları minibüs ve kamyonetlere yükleyerek taşınmaya başladı. Taşınma işleminin 21 Haziran tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan çadır kentten ayrılan Suriyelilere ev tutmaları için kira yardımı yapıldığı kaydedildi.

- Şanlıurfa

Kaynak: DHA