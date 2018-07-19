Türkiye'nin En Büyük Bowling Salonuna Yoğun İlgi

MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'da, 2017 İşitme Engelliler Yaz Oyunları için yapılan Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük bowling salonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları kapsamında hizmet vermeye başlayan bowling salonunun yaklaşık 8 ay önce de vatandaşların kullanımına açıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan bowling salonunun 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük salonu olduğuna işaret eden Karayılmaz, salonun 5 bin metrekare alan üzerine 15 milyon liraya yapıldığını anlattı.

Salonun halkın kullanımına kasım ayında açıldığını belirten Karayılmaz, günde ortalama bin kişinin bowling oynadığını vurguladı.

Sinop, Ordu, Tokat, Amasya gibi çevre illerden de özellikle hafta sonu Samsun'a bowling oynamaya gelenler olduğuna dikkati çeken Karayılmaz "Tesisimizin halkın kullanımına açıldığı günden bu yana yaklaşık 240 bin kişi burada bowling oynadı. Türkiye'nin en güzel tesislerinden olan salonumuz Avrupa'nın da en güzel tesisi oldu." dedi.

"Federasyon bütün bowling faaliyetlerini burada yapıyor"

Karayılmaz, bowling salonunun kente farklı bir kimlik kazandırdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, bütün bowling faaliyetlerini burada yapıyor. Tesis ile Samsun, spor turizmi açısından farklı bir kimlik kazandı. Bu tesislerin burada olması il dışından ziyaretleri artırdığı gibi kente ekonomik olarak da katkı veriyor. Sporun sadece yarışma değil, aynı zamanda turizm boyutunu görmek bizi mutlu ediyor. İlk açıldığında eline topu alıp atamayan kişiler zamanla oynamayı öğrendi. Profesyonelleşmeye giden bir branş haline geldi. Bütün vatandaşlarımızı bowling oynamaya davet ediyorum."

Samsun Bowling Salonu'na oynamaya gelen 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Emre Can, Türkiye'nin en büyük tesisini ülkeye kazandıranlara teşekkür ederek, "İlk defa oynuyorum. Güzel, temiz bir salon. Güzel vakit geçirmek için iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu

10 yaşındaki Beyzanur Yalçınkaya da bowling oynamayı çok sevdiğini, fırsat buldukça ailesi ile salona geldiğini söyledi.