Türkiye'nin en büyük bovling salonu 2021'de 60 bin kişiyi ağırladı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en büyüğü olan bovling salonu, 2021'de yaklaşık 60 bin kişiyi konuk etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 2017 yılında kullanıma açılan bovling salonu, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük salonu konumunda bulunuyor.

Bovling Akademi Genel Müdürü Güngör Doğanay, AA muhabirine, Samsun Bovling Salonu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla 2021 yılında 6 ay kapalı kaldığını söyledi.

Spor ve eğlence sektörünün salgından en çok etkilenen sektörler arasında bulunduğunu belirten Doğanay, "Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ile 14 Temmuz itibarıyla tesisimizi tekrar açtık. Açıldığı günden bu yana güzel bir talep var. Pandeminin etkisinden dolayı halen çekimserliği olan insanlar var. Burada sağladığımız hijyen, maske ve diğer tedbirlerle insanlarımız güven oluşumu içinde." dedi.

Tesisin bu yıl sadece 6 ay açık kaldığını dile getiren Doğanay, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 60 bin konuğumuz geldi. Bunun yanında sürekli gelen öğrencilerimiz, ücretsiz eğitim alan gruplarımız var. Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri halkımızın yoğun talebi var. Sayıları daha da yükseltelim istiyoruz ama tabii pandemi koşulları var. Sağlık koşullarını hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Buna bağlı olarak bazı durumlarda konuklarımızı kafeterya ve farklı bölümlerde dinlendirmeye alıyoruz. Yoğunluğu biraz daha müsait duruma indirdikçe de konuklarımızı tekrar oyuna dahil edip eğlencelerine devam ettiriyoruz."

Eğlence olarak görülse de profesyonel bir branş

Bovlingin genelde eğlence sporu olarak görüldüğünü fakat Türkiye'deki 64 federasyon arasında bulunduğuna işaret eden Doğanay, şöyle devam etti:

"Bovling, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonuna bağlı profesyonel spor branşlarından biri. Türkiye'nin yanında Avrupa ve dünya şampiyonası düzenlenen profesyonel bir spor. Federasyon ve tesis olarak amaçlarımızdan biri de halkın memnuniyetinin yanında profesyonel sporcu yetiştirmek. Bunun için de milli takım ile ikinci ve birinci kademe antrenörlerimiz var. Burada yaptığımız gözlemler neticesinde il şampiyonalarında, Türkiye ve il seçmelerinde göze çarpan yetenekleri keşfediyoruz. Onlara form doldurtuyoruz ve haftanın belirli gülerinde bu sporcuları milli takım seçmeleri için yetiştiriyoruz, onları şampiyonalara hazırlıyoruz."

Federasyonun ligleri ve birçok şampiyonayı Samsun Bovling Salonu'na entegre ettiğini anlatan Doğanay, "Federasyonumuzun yıllık faaliyetlerinden olan Süper Kupa, Kulüpler Kupası, 1. Lig ve 2. Lig gibi birçok organizasyonu buraya kaydırmış durumdayız. Bunun yanında profesyonel olarak bovling eğitimi almak isteyen insanlarımızı burada eğitiyoruz. Antrenörlük ve hakemlik kursları düzenliyoruz. Burada bovlingi sadece eğlence anlamında değil, profesyonel eğitim, uluslararası müsabakalar anlamda federasyon eliyle vatandaşlarımıza, şehrimize ve ülke sporuna kazandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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