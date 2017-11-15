Türkiye'nin En Büyük Besi Osb'sinde Çalışmalar Havadan Görüntülendi
Türkiye'nin en büyük Besi OSB'sinde çalışmalar havadan görüntülendi Besi OSB bittiğinde Türkiye'nin et ihtiyacının yüzde 20'si karşılanacak Şanlıurfa'da yılda 42 bin ton et üretilecekŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 8 bin 600 dönüm üzerinde 534 işletmenin yer alacağı Türkiye'nin en büyük Besi...
Türkiye'nin en büyük Besi OSB'sinde çalışmalar havadan görüntülendi
Besi OSB bittiğinde Türkiye'nin et ihtiyacının yüzde 20'si karşılanacak
Şanlıurfa'da yılda 42 bin ton et üretilecek
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 8 bin 600 dönüm üzerinde 534 işletmenin yer alacağı Türkiye'nin en büyük Besi Organize Sanayi Bölgesi yapılıyor. Yaklaşık 97 milyon liralık yatırımla yapımına başlanan Besi Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmalarında sona gelindi. 2019 yılında tamamlanması hedeflenen Besi Organize Sanayi Bölgesinde 106 bin büyükbaş hayvan besleme kapasitesiyle yıllık 42 bin ton et üretilerek Türkiye'nin et ihtiyacının yüzde 20'si karşılanacak. Besi Organize Sanayi Bölgesiyle Türkiye'nin et ithalatının düşürülmesi amaçlanıyor.
Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteğiyle 10 ilde Besi Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Bunlardan en büyüğü ise Şanlıurfa'da yapılıyor. Altyapı çalışmalarında sona gelinen Besi Organize Sanayi Bölgesinin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor. Toplam 8 bin 600 dönüm alana kurulan Besi OSB'de 534 işletme yer alacak. Yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceği 106 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Besi OSB tamamlandığında Türkiye'nin et ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacak.
Alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Besi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şıldır, altyapı çalışmalarının 2017 yılı sonunda tamamlanacağını ve Besi OSB'yi 2019 yılında faaliyete koymayı amaçladıklarını belirtti. Üstyapı projesini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunduklarını belirten Şıldır, "Alanımızın tamamı 8 bin 600 dönüm. Yaklaşık yol olarak 62 kilometre, elektrik hattı 90 kilometre. Alanımızda 534 tane işletme var. Her bir işletme 5 dönüm arazi üzerine yapılıyor. Her bir işletmede yaklaşık 200 tane büyükbaş hayvan yetiştirilecek. Yeri kazılmayan 10 tane işletmemiz kaldı. Onlar da inşallah 10 gün içerisinde tamamlanacak. Yollarımız yapılıyor. Elektrik ile ilgili, yollarda sıkıntılar var. Bunun da sebebi patlamalardan dolayı elektrikler zarar görüyor. Hedefimiz 2017'nin sonunda alt yapı çalışmalarının tamamını bitirmek. Burası tamamlandıktan sonra, burada 5 bin kişi istihdam edilecek. Tarımla birlikte ise 10 bin kişiye iş imkanı olacak. Burada ilkel yapıların yerine daha modern işletmeler yapılıyor. Buranın yem girdilerinin işletmeciye karı yüzde 40 olacak. Besi Organizeyi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Ahmet Eşref Fakıbaba destekliyor. Alanımız çok büyük ve engebeli olduğu için dağları yarıyoruz. Bir yandan kazı diğer yandan dolgu yapıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da burayla ilgili üst yapı projeleri var. Üst yapı ile ilgili çalışmalar tamamlandı, bakanlığa sunuldu. İnşallah 2018'de üst yapı çalışmalarına başlayacağız" dedi.
Yıllık 42 bin ton et üretilecek
Besi Organize Sanayisi tamamlandığında yıllık 42 bin ton et üretileceğini dile getiren Şıldır,"Türkiye'de 10 tane Besi Organize Sanayi Bölgesi var. Bizimki 5 tane Besi Organize Sanayi Bölgesine eşdeğer. Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulduktan sonra burada yıllık 42 bin ton et üretilecek. Bu da Türkiye'nin et tüketiminin yüzde 20'sini karşılayacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik damızlık düve getirdi. Burada boğaya çekiyoruz. İleride biz dışarıya et ihraç edecek konuma geleceğiz. Buradaki o danalar da doğum yaparsa bizim dışarıya bağımlılığımız kalmayacak. Türkiye'nin her yerine Besi OSB'ler kurulsun. Daha hijyenik ve yem girdileri daha azdır" ifadelerine yer verdi.
Altyapının tamamlanmasına 10 parsel kaldı
Altyapının tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren besi organize sanayi bölgesi inşaat alanı mühendisi Ömer Ferhat Tavaş, "Burası Türkiye'nin en büyük Besi Organize Sanayi Bölgesi. Alanımızın tamamı 8 bin 600 dönüm. İçerisinde 62 kilometrelik yol ağı var. Hepsi açılmıştır. İşletmelerimizin de yüzde 95'i kazıldı. 10 tane parsel kaldı, onları da yılbaşına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 67 lira milyon civarında bir para harcaması yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ödemesi yapıldı. Geriye 30 milyonluk bir ihtiyaç var. O para ile ilgili de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi ayrılmış" ifadelerini kullandı.