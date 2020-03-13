Türkiye'nin en büyük baraj projesine 'kadın eli'
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Türkiye, Artvin, Güncel

Türkiye'nin en büyük baraj projesine 'kadın eli'

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde sona yaklaşılıyor.

13.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:04
Türkiye'nin en büyük baraj projesine 'kadın eli'
ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Dev projede aralarında mühendis, tekniker ve iş güvenliği uzmanlarının da yer aldığı 25 kadın da görev alıyor.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 193 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

KADIN ELİ DEĞİYORYusufeli'nde, 4 bin 500 kişinin 3 vardiya halinde gece gündüz çalıştığı baraj ve HES projesinde aralarında mühendis, tekniker ve iş güvenliği uzmanlarının da yer aldığı 25 kadın görev alıyor. Kadın çalışanlar, inşaatın her safhasını yakından takip edip, planlıyor, ekibi yönlendiriyor.İnşaat mühendisi Mina Turkun, böylesine büyük bir projede görev almanın müthiş bir duygu olduğunu belirterek, "Çalışanları kadın erkek olarak ayırmak istemiyorum ama hemcinslerimi görmek beni mutlu ediyor. Buraya yeni mezun olarak geldim ve kendimi burada geliştirdim" dedi.İnşaat mühendisi Nihan Akkaya ise, "Burada çalışmak, bu projenin inşaatında yer almak ve bu puzzle'ın bir parçası olmak gurur verici. Bunun sorumluluğunu taşımak zor. İlk başladığımda bu yükü kaldıramayacağımı düşünüyordum ama şimdi gurur duyuyorum. Bundan sonra yine hidroelektrik alanında kendini geliştirmek istiyorum" diye konuştu.'KADININ DEĞDİĞİ YER GÜZELLEŞİYOR'İş güvenliği uzmanı inşaat mühendisi Gizem Şirin ise, "Türkiye'nin en büyük projelerinden birini yapıyoruz. Biz kadınlar için burada çalışmak çok özel, gurur verici aynı zamanda. İnsanlara örnek olmak cidden çok güzel bir duygu. Burada çalışmak başlarda zor olsa da zamanla alışıyorsunuz. Hatta kadının olduğu her yer güzelleşiyor. Bence her yer bir kadın çalışana sahip olmalı" dedi.

- Artvin

Kaynak: DHA

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