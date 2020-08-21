Türkiye'nin en büyük Atatürk maskının bakımı, profesyonel dağcılara emanet
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Türkiye'nin en büyük Atatürk maskının bakımı, profesyonel dağcılara emanet

- Türkiye'nin en büyük Atatürk maskının bakımı, profesyonel dağcılara emanet Profesyonel dağcılar Atatürk maskında bakım yaptı En büyük Atatürk maskı bakıma alındı Buca Belediyesi, Türkiye'nin en büyük Atatürk maskını bakıma aldı.

21.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:19

- Türkiye'nin en büyük Atatürk maskının bakımı, profesyonel dağcılara emanet

Profesyonel dağcılar Atatürk maskında bakım yaptı

En büyük Atatürk maskı bakıma alındı

İZMİR - Buca Belediyesi, Türkiye'nin en büyük Atatürk maskını bakıma aldı. Buca'nın Yeşildere sırtlarından tüm İzmir'i kucaklayan Atatürk maskının güneş ve kuşlar nedeniyle kirlenen bölgeleri özel dağcılık ekibince temizlendi.

Buca'nın hatta İzmir'in simgeleri arasında yer alan Türkiye'nin en büyük, dünyanın 10'uncu büyük rölyef maskı olan Atatürk maskı, Buca Belediyesi tarafından bakıma alındı. Çaldıran Mahallesi çevre yolu güzergahına bakan kayalıklarda konumlanan maskın bakım ve temizlik işlemleri için profesyonel dağcılık ekibinden destek alındı. Maskın çeşitli bölgelerine iplerle inen dağcılar, ilk olarak inceleme ve tespit çalışması yaptı. Konum itibari ile yoğun güneş, rüzgar ve yağışa maruz kalan maskın yüzeyindeki hasarlar kontrol edilerek raporlandı. İnceleme sonucunda bölgede yaşanan yoğun kuş trafiği nedeniyle maskın kaş ve kulak bölgelerinde yuvalar tespit edildi. 42 metrelik dev maskın bazı bölgelerinde aşırı sıcaklar nedeniyle oluşan yıpranmalar ve yırtıcı kuşların yiyecek artıkları ile neden olduğu kirlenme özel kimyasallarla temizlendi. Yürütülen çalışmada kuşlara zarar verilmemesine dikkat edildi.

Türkiye'nin en büyük Atatürk maskının bakımı, profesyonel dağcılara emanet

Kaynak: İHA

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