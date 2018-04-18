Türkiye'nin En Büyük Atatürk Heykeline Alternatif Ulaşım Yolu

Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'ye alternatif bağlantı yol yapım çalışmalarına başlandı.

Artvin Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle "Atatepe- Şara bağlantı yolu" adı altında yapılacak olan 2 kilometrelik alternatif orman yoluyla Atatepe şehir merkezine bağlanacak.

Yol yapım çalışmasına başlanması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı Artvin'de böylesine güzel şeylere şahit olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Vali Doğanay, "Devlet dediğimiz şey başka bir dünya değil. Devletin amacı, vatandaşa hizmet götürmek. Bu amacın gerçekleştiğinin de bugün şahidiyiz. Bugün burada Atatepe mesire yerine alternatif yol yapımı çalışmasına başlamış bulunmaktayız. İlimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'nin şehrin en önemli turizm merkezi olduğunu söyledi.

Atatepe'ye ulaşımı daha da kolaylaştırmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kocatepe, "Artvin'imizin doğal güzelliklerinin turizme kazandırılması adına adımlar atıyoruz. Orman yürüyüş yolu niteliğindeki alternatif yol ile vatandaşlarımız hem yürüyerek hem de araçlarıyla Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeline gidebilecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurban kesimi ve dualarla yol yapım çalışmalarına başlandı.

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu, DSİ Orman Bölge Müdürü Celal Tokalak, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.