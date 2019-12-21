Türkiye'nin en büyük 500 hizmet ihracatçısı ödüllerine kavuştu

21.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:17

Hizmet İhracatçıları Birliği'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği 'Türkiye'nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı' ödülleri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda sahiplerini buldu. Eğitim alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Vakıf Üniversiteleri alanında İstanbul Aydın Üniversitesi birincilik ödülünü alırken, Sağlık Alanında En Fazla Hizmet İhracatı yapan Medical Park (MLP Care) ikincilik ödülünün sahibi oldu.



Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'na göre Türkiye genelinde en çok hizmet ihracatı yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3 firmaya ödüllerinin verildiği tören, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla sahiplerini buldu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve çok sayıda davetli katıldı.



Bu yıl 4'ncüsü düzenlenen 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması Ödülleri' kapsamında İstanbul Aydın Üniversitesi, 'Eğitim Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Vakıf Üniversiteleri' alanında birincilik ödülünü alırken, 'Sağlık Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Sağlık Kuruluşları' alanında Medical Park (MLP Care) ikincilik ödülü aldı. Birincilik ödülünü İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. 'Sağlık Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Sağlık Kuruluşları' alanında ikincilik ödülünü ise MLP Care Sağlık A.Ş. adına MLP Care Sağlık Türkiye Uluslararası İş Geliştirme Grup Direktörü Murat Ercan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca takdim etti.



Eğitim Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Vakıf Üniversiteleri alanında birincilik ödülü alan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin çalışanlarımızla, rektörümüzle, dekanımızın ve uluslararası ofisimizde çalışan arkadaşlarımızın başarısıdır. İstanbul Aydın Üniversitesi kurulduğu günden beri uluslararası öğrenci teminine çok önem veren ve bunu kuruluş felsefesinin temeline oturtan bir üniversite. Her yıl bu ödülü alıyorduk. Daha önceki yıllarda ikincilik ödülünü aldık. Bu yıl ise birincilik ödülünü aldık. Bugün Türkiye'de 6 bin 500 uluslararası öğrenci sayısıyla Türkiye'de bir numaralı üniversite. Ben arkadaşlarıma şükranlarımı ifade etmek istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA