«Çukur» Türkiye'nin en beğendiği TV Dizisi

31.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:38

Türkiye'nin en beğendiği TV Dizisi «Çukur» (%9) olarak belirtilirken, bu diziyi «Mucize Doktor» (%8) dizisi takip etti.

Türkiye Barometresi Araştırmasına göre Türkiye'nin en beğendiği kadın dizi oyuncuları Kadın Dizisindeki rolü ile Özge Özpirinççi ve Mucize Doktor dizisinden Sinem Ünsal (%5) olurken en beğenilen erkek dizi oyuncusu ise Çukur dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli (%6) oldu.

Türkiye'nin En Beğendiği Televizyoncu ise %18'lik bir oranla Acun Ilıcalı seçildi. Ilıcalı, aynı araştırmanın bir önceki yılında da yine Türkiye'nin en beğenilen televizyoncusu olarak belirtiliyordu.

Ipsos'un Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Sosyal Araştırmalar Hizmet Birimi Lideri Özlem Bora şu değerlendirmeleri iletti:"Türkiye'de yerli dizi seyretme oranı %90'a yakın. Diğer bir deyişle hepimiz en az bir yerli dizi seyrediyoruz. Toplamda öne çıkan dizilere baktığımızda her türden dizileri görebiliyoruz. Çukur son 3 senenin favori dizisi olarak listenin başını çekiyor. Mucize doktor yeni bir dizi olmasına rağmen ve konu ve içerik olarak Çukur'dan çok farklı bir kulvarda olmasına rağmen onun kadar beğeniliyor. Ancak cinisyet bazlı beğeni değerlendirmesi yapıldığında resim farklılaşıyor.

Kadınların %92'si dizi seyrederken erkeklerde bu oran %78'e gerilemekte. Beğenilen diziler ise tür olarak oldukça farklı. Mucize doctor Kadınların gözdesi. Kadınlar empati kurabilecekleri, mağduriyetin olduğuve duygusal içeriklere daha yakın dururken,Erkeklerde Çukur liste başı ve daha polisye ve aksiyon dizilerine eğilimin yüksek olduğunu görüyoruz. Ama Mucize doctor erkeklerin de ilk 5'inde.

Çukur başladığı ilk günden beri oldukça sadık bir izleyici kitlesine sahip ve karakterleri ile öne çıkan ve anılan bir dizi haline geldi. 2 senedir yayında olan bu diziözellikle erkekler vemillenials kitlesi tarafından ilgiyle izleniyor. Dizide mahalle kavramı, dayanışma ve dışardan gelen tehditlere karşı birlikte durulması dizinin çekim noktalarının başında gelmekte.

Geçtiğimiz yıl kadınların başrolde olduğu dizilerin sayısında artış görmüştük. Bu yıl da en beğenilen kadın dizi oyuncularında Kadın, Avlu gibi dizilerin etkisi olduğunu görüyoruz."

Kaynak: Bültenler