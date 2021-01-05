Türkiye'nin emeklileri anlatıyor: "Çocuklarımızın kaderi de bizden farklı değil"

Devlete yıllarca prim ve vergi ödeyip emekli olan milyonlarca kişinin ortak derdi geçim sıkıntısı. Türkiye'de 13,2 milyon emeklinin 7,9 milyonu asgari ücret ve asgari ücretin altında bir emekli aylığı ve geliri ile yaşamak zorunda.