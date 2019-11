Türkiye'nin elma deposu Isparta'da rekolte 700 bin ton

03.11.2019 11:32

TÜRKİYE'de elma üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Isparta'da elma hasadı sona erdi. Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, 700 bin ton civarında elma rekoltesi olduğuna dikkati çekerek, "Artık üreticimiz elma fiyatının belirlenmesini bekliyor" dedi.

Türkiye'nin en önemli elma üretim merkezlerinden Isparta'da yaklaşık 50 gün süren elma hasadı tamamlandı. Bahçelerden özenle toplanan elmalar, soğuk hava depolarına yerleştirildi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elmaların ağaçtan toplanarak kasalarla soğuk hava depolarında yerlerini aldığına dikkat çekerek, artık çiftçinin gözü kulağının fiyat belirlenmesinde olduğunu söyledi. Geçen yıl fiyatların düşük olduğundan bahseden ve tanzim satışlarda elmanın tüketiciye sunulduğunu anlatan Başkan Selçuk, "Bu yıl 700 bin ton elma ürettik. Şu an hepsi soğuk hava depolarında hazır bekliyor. Elmalarımız büyükşehirlerimiz başta olmak üzere dış ülkelere ihraç edilecek" dedi.

'GEÇEN YILA GÖRE BİRAZ DAHA İYİ DURUMDAYIZ'Elma üretiminde Isparta'nın önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Mustahattin Can Selçuk, "Yaklaşık 250 bin dekarda üretim yapılıyor. Isparta ve ilçeleri elma yetiştiriciliğine oldukça elverişli. Ancak geçen yıla göre bu yıl biraz daha iyi durumdayız. İnanıyoruz ki üreticimiz emeğinin karşılığını fiyatların da açıklanmasıyla alacak" diye konuştu.'GÜNDE 1 ELMA OBEZ OLMA'Tüm ülkeye elma tüketmeleri konusunda çağrıda bulunan Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, şöyle devam etti: "'Günde 1 elma, obez olma' diyoruz. Bunu doktorlarımız da aynı şekilde tavsiye ediyor. Çocuklarımıza da mutlaka günde 1 elma yedirelim. Öğrenciyken, okula beslenme çantası götürürdük. Her gün çocuklarımızın çantalarına birer elma koyar gönderirsek çok iyi olur. Elma sağlıklı bir yiyecek. Çocuklarımız fastfood yiyerek obez oluyor. O yüzden günde 1 elma öneriyoruz."YETKİLİLERE ÇAĞRIZiraat Odası Başkanı Selçuk, ayrıca Isparta elmasının tüm ülkedeki kurumlarla, hastanelerin yemekhanelerinde, askeriyede, okullarda ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında tüketilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. "Elmaya devlet eli değmeli" diyen Başkan Selçuk, "Bu gerçekleşirse hem sağlık açısından bu tüketime çok iyi gelecektir hem de elma üreticinin elinde kalmayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA