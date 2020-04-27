Türkiye'nin elit koyunlarına özel bakım
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Ceylanpınar, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Haber

Türkiye'nin elit koyunlarına özel bakım

Şanlıurfa'da TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen İvesi cinsi elit koyunların, sıcak havadan etkilenmemeleri ve daha iyi gelişmeleri için yünleri kırkılmaya başlandı.

27.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:17
Türkiye'nin elit koyunlarına özel bakım

Şanlıurfa'da TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen İvesi cinsi elit koyunların, sıcak havadan etkilenmemeleri ve daha iyi gelişmeleri için yünleri kırkılmaya başlandı.

Hayvan varlığı ve sahip olduğu arazi bakımından Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yaklaşık 85 bin İvesi cinsi koyunun yaz bakımı başladı. Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen koyunlar, ihale usulüyle yurt dışının yanı sıra Türkiye'nin değişik illerinden gelen besicilere satılıyor. İşletmenin önemli gelir kalemleri arasında yer alan İvesi cinsi koyunların satışından elde edilen gelir ise hayvancılık projelerinde değerlendiriliyor.Her mevsim farklı işlemler yürüttüklerini ifade eden Ceylanpınar Tarım İşletmesi hayvancılıktan sorumlu müdür yardımcısı Şevket Bayar, havaların ısınmasıyla koyunların sıcaktan etkilenmemesi ve daha iyi gelişmesi için kırkım işlemine başladıklarını belirterek şunları söyledi,

"Şu an havalar ısınmaya başladı, yaklaşık 85 bin koyunumuzun kırkım işlemleri bitmek üzere. Kırkım yapıldıktan sonra koyunlarımızı banyoya alıyoruz. Yıl içinde hayvanların derisinde parazitler oluşuyor. Bu parazitlerle mücadele etmek için de koyunları ilaçlı suyla banyo yaptırıyoruz. Kış boyunca biriken parazitlerden ve kirlerden koyunlarımızı bu şekilde temizliyoruz." - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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