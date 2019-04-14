Türkiye'nin Eli Namluda Güçleniyor

GÖKSEL YILDIRIM - Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde namlu ve roket gövdesi gibi stratejik ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Metal şekillendirme sektöründe 40 yılı aşkın süredir ortaya koyduğu çalışmalarla üstün teknolojik çözümler sunan Repkon şirketi, savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik stratejik ürünleriyle yurt içinde ve dışında ilgi görüyor.

Repkon, soğuk bir proses olan akıtarak şekillendirme (flowforming), kesme kuvvetiyle şekillendirme (shearforming) ve sıcak uç kapama (hot spinning) gibi stratejik teknolojilerde geliştirdiği yeteneklerle savunma, havacılık ve uzay sanayileri için yüksek hassasiyetli parçaların üretimini yapabilen makineler imal ediyor. Şirket, bu kritik parçaların seri üretimini de yapabiliyor.

Repkon, özellikle rotasyonel simetrik parçaların üretiminde dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu kritik "flowforming" teknolojisiyle metal şekillendirme endüstrisinde öne çıkıyor. Üstün flowforming teknolojisi özellikle yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Yerli namlu setleri geliyor

Repkon, ürün ve kabiliyetlerini yurt içinde ve dışında katıldığı fuar ve etkinliklerde tanıtarak yeni iş fırsatları arıyor.

Türk savunma sanayisinin vitrine çıkacağı 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (IDEF'19) katılmaya hazırlanan Repkon, fuarda yenilikçi ve üstün çözümleriyle yerini alacak.

Şirket, rotasyonel soğuk dövme (swaging) teknolojisinde gerek makine üretimi gerekse şekillendirme tekniği konularında dışa bağımlılıktan tamamen kurtulup teknolojinin tümüne hakim olarak özellikle 5,56, 7,62, 9 ve 12,7 milimetre kalibreli namlu imalatında örtülü veya açık ambargolara yerli ve milli özgün çözüm sunabilecek noktaya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ve yönlendirmesiyle Repkon Ar-Ge merkezi envanterindeki farklı kapasite ve kabiliyetlerdeki flowforming makineleri kullanılarak 40 milimetre kalibreli bomba atarın yiv setli namlularının form verme işlemleri tamamlanarak kullanıma sunuldu.

Roket gövdeleri de yolda

Firma, kısa-orta ve uzun menzilli roket gövdelerinin üretimiyle ilgili olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 610 milimetre çapındaki roket gövdesi IDEF'de ulusal ve uluslararası katılımcıların ilgisine sunulacak.

Repkon fuarda ayrıca havacılık sanayisi için flowforming yöntemiyle geliştirdiği şaftları da sergileyecek.

Kaynak: AA