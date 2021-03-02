Türkiye'nin elektrik tüketimi şubatta yüzde 2,46 azaldı
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Türkiye'nin elektrik tüketimi şubatta yüzde 2,46 azaldı

02.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:06
Türkiye'nin elektrik tüketimi şubatta yüzde 2,46 azaldı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,46 azalarak 24 milyar 190 milyon 31 bin kilovatsaat oldu.

Türkiye'nin elektrik tüketimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,46 azalarak 24 milyar 190 milyon 31 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 959 milyon 775 bin kilovatsaatle 18 Şubat'ta, en düşük tüketim ise 732 milyon 673 bin kilovatsaatle 7 Şubat'ta gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,46 azalışla 24 milyar 190 milyon 31 bin kilovatsaate düşerken, üretim de yüzde 1,49 azalarak 24 milyar 330 milyon 837 bin kilovatsaat oldu.

Günlük bazda ortalama 850 milyon kilovatsaat elektrik tüketilen şubatta, geçen yıla göre düşüş yaşanmasının sebebi geçen yıl aynı ayda 29 gün bulunması oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 26,9'u doğal gaz santrallerinden, yüzde 22,2'si ise ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,22, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 14,7 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Elektrik ithalatı yüzde 70,5 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 70,50 azalarak 284 milyon 159 bin kilovatsaatten 83 milyon 808 bin kilovatsaate düştü.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 21,78 artarak 224 milyon 415 bin kilovatsaat oldu. Şubat 2020'de 184 milyon 272 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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